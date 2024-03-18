https://ria.ru/20240318/vybory-1933888847.html

Почти 300 россиян проголосовали в Перу на выборах президента

Почти 300 россиян проголосовали в Перу на выборах президента - РИА Новости, 18.03.2024

Почти 300 россиян проголосовали в Перу на выборах президента

В Перу на выборах президента РФ проголосовали почти 300 россиян, на избирательном участке царила спокойная атмосфера, сообщила РИА Новости посол РФ в Перу Игорь РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T05:34

2024-03-18T05:34

2024-03-18T05:39

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БУЭНОС-АЙРЕС, 18 мар - РИА Новости. В Перу на выборах президента РФ проголосовали почти 300 россиян, на избирательном участке царила спокойная атмосфера, сообщила РИА Новости посол РФ в Перу Игорь Романченко. "Голосование в посольстве России в Перу прошло в штатном режиме, без инцидентов. Всего на избирательном участке проголосовали 294 гражданина. В первые часы выстроилась очередь из желающих отдать свой голос", - рассказал посол. По его словам, на избирательном участке царила спокойная, теплая атмосфера, голосовавшим впервые были вручены памятные подарки. "Отрадно, что многие избиратели приходили целыми семьями, показывая своим детям достойный пример активной гражданской позиции", - сказал Романченко. "Благодарим всех наших соотечественников за участие в голосовании. Сегодняшний день стал подтверждением того, что российские граждане, как бы далеко они ни находились от Родины, чувствуют себя причастными к судьбе своей страны, хотят вместе строить ее будущее", - подчеркнул посол.

https://ria.ru/20240317/vybory-1933780810.html

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в мире, россия, перу, игорь романченко (посол рф в перу )