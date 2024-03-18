https://ria.ru/20240318/vybory-1933887813.html

Путин побеждает на выборах в Югре с 86,71 процента голосов

Путин побеждает на выборах в Югре с 86,71 процента голосов - РИА Новости, 18.03.2024

Путин побеждает на выборах в Югре с 86,71 процента голосов

Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ в Хаты-Мансийском автономном округе с 86,71% голосов после обработки 100% протоколов, сообщает избирательная... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T05:19

2024-03-18T05:19

2024-03-18T05:23

выборы президента россии — 2024

ханты-мансийский автономный округ

россия

политика

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915739510_0:112:3072:1840_1920x0_80_0_0_821a7d7902a9c39cf92d4efa2b8cef9e.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мар – РИА Новости. Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ в Хаты-Мансийском автономном округе с 86,71% голосов после обработки 100% протоколов, сообщает избирательная комиссия региона.По данным избиркома округа, после обработки 100% протоколов Путин набирает 86,71%, Николай Харитонов – 5,56%, Леонид Слуцкий – 4,43%, Владислав Даванков – 2,45%.Явка составила 87,13%.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.

https://ria.ru/20240317/vybory-1933780810.html

ханты-мансийский автономный округ

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ханты-мансийский автономный округ, россия, политика, владимир путин