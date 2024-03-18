https://ria.ru/20240318/vybory-1933887813.html
Путин побеждает на выборах в Югре с 86,71 процента голосов
Путин побеждает на выборах в Югре с 86,71 процента голосов - РИА Новости, 18.03.2024
Путин побеждает на выборах в Югре с 86,71 процента голосов
Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ в Хаты-Мансийском автономном округе с 86,71% голосов после обработки 100% протоколов, сообщает избирательная... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T05:19
2024-03-18T05:19
2024-03-18T05:23
выборы президента россии — 2024
ханты-мансийский автономный округ
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политика
владимир путин
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мар – РИА Новости. Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ в Хаты-Мансийском автономном округе с 86,71% голосов после обработки 100% протоколов, сообщает избирательная комиссия региона.По данным избиркома округа, после обработки 100% протоколов Путин набирает 86,71%, Николай Харитонов – 5,56%, Леонид Слуцкий – 4,43%, Владислав Даванков – 2,45%.Явка составила 87,13%.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
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ханты-мансийский автономный округ, россия, политика, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Ханты-Мансийский автономный округ, Россия, Политика, Владимир Путин
Путин побеждает на выборах в Югре с 86,71 процента голосов
Путин побеждает на выборах президента России в Югре с 86,71% голосов