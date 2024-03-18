https://ria.ru/20240318/vybory-1933883667.html
Посол в Венесуэле связал поддержку Путина с уверенностью народа в будущем
Посол в Венесуэле связал поддержку Путина с уверенностью народа в будущем - РИА Новости, 18.03.2024
Посол в Венесуэле связал поддержку Путина с уверенностью народа в будущем
Подавляющая поддержка курса действующего президента России Владимира Путина со стороны избирателей говорит об уверенности российского народа в завтрашнем дне,... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T04:23
2024-03-18T04:23
2024-03-18T04:23
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КАРАКАС, 18 мар - РИА Новости. Подавляющая поддержка курса действующего президента России Владимира Путина со стороны избирателей говорит об уверенности российского народа в завтрашнем дне, заявил РИА Новости посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,21% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 90,01% протоколов. "Подавляющая поддержка избирателями курса президента Путина является живым подтверждением уверенности российского народа в завтрашнем дне", - сказал Мелик-Багдасаров. Говоря о влиянии результатов этих выборов на отношения между Каракасом и Москвой, Мелик-Багдасаров отметил, что связи двух стран "продолжат свое широкое развитие и укрепление".
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россия, венесуэла, каракас, владимир путин, политика
Россия, Венесуэла, Каракас, Владимир Путин, Политика
Посол в Венесуэле связал поддержку Путина с уверенностью народа в будущем
Посол в Венесуэле: поддержка Путина народом говорит об уверенности в будущем
КАРАКАС, 18 мар - РИА Новости. Подавляющая поддержка курса действующего президента России Владимира Путина со стороны избирателей говорит об уверенности российского народа в завтрашнем дне, заявил РИА Новости посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.
Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,21% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 90,01% протоколов.
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"Подавляющая поддержка избирателями курса президента Путина является живым подтверждением уверенности российского народа в завтрашнем дне", - сказал Мелик-Багдасаров.
Говоря о влиянии результатов этих выборов на отношения между Каракасом
и Москвой
, Мелик-Багдасаров отметил, что связи двух стран "продолжат свое широкое развитие и укрепление".
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