https://ria.ru/20240318/vybory-1933883263.html

Выборы президента России в Эквадоре прошли спокойно

Выборы президента России в Эквадоре прошли спокойно - РИА Новости, 18.03.2024

Выборы президента России в Эквадоре прошли спокойно

Выборы президента РФ прошли в Эквадоре спокойно, несмотря на намерение оппозиции провести акции, которые могли помешать голосованию, сообщил РИА Новости посол... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T04:05

2024-03-18T04:05

2024-03-18T04:06

выборы президента россии — 2024

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БУЭНОС-АЙРЕС, 18 мар - РИА Новости. Выборы президента РФ прошли в Эквадоре спокойно, несмотря на намерение оппозиции провести акции, которые могли помешать голосованию, сообщил РИА Новости посол РФ в этой латиноамериканской стране Владимир Спринчан. "В Эквадоре работали два избирательных участка - в Кито и в Гуаякиле. В столице проголосовали 206 граждан России, в Гуаякиле - 60", - сказал посол, добавив, что "происшествий не было, все прошло спокойно, жалоб не поступало". Спринчан отметил, что полиция Эквадора оказала содействие в проведении выборов. "Нам стало известно, что были планы у оппозиционеров к полудню принять участие в акции, которая могла воспрепятствовать свободному волеизъявлению граждан, но наличие сил правопорядка, видимо, это желание остудило", - подчеркнул посол.

https://ria.ru/20240317/vybory-1933780810.html

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