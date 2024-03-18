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Выборы президента России в Эквадоре прошли спокойно - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
04:05 18.03.2024 (обновлено: 04:06 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/vybory-1933883263.html
Выборы президента России в Эквадоре прошли спокойно
Выборы президента России в Эквадоре прошли спокойно - РИА Новости, 18.03.2024
Выборы президента России в Эквадоре прошли спокойно
Выборы президента РФ прошли в Эквадоре спокойно, несмотря на намерение оппозиции провести акции, которые могли помешать голосованию, сообщил РИА Новости посол... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T04:05
2024-03-18T04:06
выборы президента россии — 2024
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БУЭНОС-АЙРЕС, 18 мар - РИА Новости. Выборы президента РФ прошли в Эквадоре спокойно, несмотря на намерение оппозиции провести акции, которые могли помешать голосованию, сообщил РИА Новости посол РФ в этой латиноамериканской стране Владимир Спринчан. "В Эквадоре работали два избирательных участка - в Кито и в Гуаякиле. В столице проголосовали 206 граждан России, в Гуаякиле - 60", - сказал посол, добавив, что "происшествий не было, все прошло спокойно, жалоб не поступало". Спринчан отметил, что полиция Эквадора оказала содействие в проведении выборов. "Нам стало известно, что были планы у оппозиционеров к полудню принять участие в акции, которая могла воспрепятствовать свободному волеизъявлению граждан, но наличие сил правопорядка, видимо, это желание остудило", - подчеркнул посол.
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в мире, россия, эквадор
Выборы президента России — 2024, В мире, Россия, Эквадор
Выборы президента России в Эквадоре прошли спокойно

Посол Спринчан: выборы президента России в Эквадоре прошли спокойно

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЧлены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса
Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса
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БУЭНОС-АЙРЕС, 18 мар - РИА Новости. Выборы президента РФ прошли в Эквадоре спокойно, несмотря на намерение оппозиции провести акции, которые могли помешать голосованию, сообщил РИА Новости посол РФ в этой латиноамериканской стране Владимир Спринчан.
"В Эквадоре работали два избирательных участка - в Кито и в Гуаякиле. В столице проголосовали 206 граждан России, в Гуаякиле - 60", - сказал посол, добавив, что "происшествий не было, все прошло спокойно, жалоб не поступало".
Спринчан отметил, что полиция Эквадора оказала содействие в проведении выборов.
"Нам стало известно, что были планы у оппозиционеров к полудню принять участие в акции, которая могла воспрепятствовать свободному волеизъявлению граждан, но наличие сил правопорядка, видимо, это желание остудило", - подчеркнул посол.
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