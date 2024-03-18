https://ria.ru/20240318/vybory-1933880325.html

В Крыму отреагировали на победу Путина на выборах

В Крыму отреагировали на победу Путина на выборах - РИА Новости, 18.03.2024

В Крыму отреагировали на победу Путина на выборах

Победа Владимира Путина на президентских выборах является залогом дальнейшего развития Крыма, заявил РИА Новости глава парламента республики Владимир... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T03:34

2024-03-18T03:34

2024-03-18T04:46

выборы президента россии — 2024

политика

россия

владимир константинов

владимир путин

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Победа Владимира Путина на президентских выборах является залогом дальнейшего развития Крыма, заявил РИА Новости глава парламента республики Владимир Константинов."Мы при Путине, при его непосредственном участии, превратились из депрессивного региона с отсталой инфраструктурой в один из наиболее развитых субъектов Российской Федерации. Безусловно, в Крыму далеко не все задачи решены. Но мы видим, как они решаются одна за одной, мы чувствуем движение, мы вовлечены в него. Крым хочет продолжения развития, и залогом этого развития является победа Владимира Владимировича на выборах", - сказал Константинов.По его словам, для крымчан Путин - национальный лидер."Такой человек вовсе не всегда оказывается на своём месте в переломные исторические эпохи. И если государственного деятеля такого масштаба в нужный момент во главе страны нет – жди катастрофы. Потому Путин – наша удача. Сегодня мы живём в эпоху Путина", - подчеркнул Константинов.

https://ria.ru/20240317/vybory-1933780810.html

россия

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политика, россия, владимир константинов, владимир путин, республика крым