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В Крыму отреагировали на победу Путина на выборах - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
03:34 18.03.2024 (обновлено: 04:46 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/vybory-1933880325.html
В Крыму отреагировали на победу Путина на выборах
В Крыму отреагировали на победу Путина на выборах - РИА Новости, 18.03.2024
В Крыму отреагировали на победу Путина на выборах
Победа Владимира Путина на президентских выборах является залогом дальнейшего развития Крыма, заявил РИА Новости глава парламента республики Владимир... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T03:34
2024-03-18T04:46
выборы президента россии — 2024
политика
россия
владимир константинов
владимир путин
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Победа Владимира Путина на президентских выборах является залогом дальнейшего развития Крыма, заявил РИА Новости глава парламента республики Владимир Константинов."Мы при Путине, при его непосредственном участии, превратились из депрессивного региона с отсталой инфраструктурой в один из наиболее развитых субъектов Российской Федерации. Безусловно, в Крыму далеко не все задачи решены. Но мы видим, как они решаются одна за одной, мы чувствуем движение, мы вовлечены в него. Крым хочет продолжения развития, и залогом этого развития является победа Владимира Владимировича на выборах", - сказал Константинов.По его словам, для крымчан Путин - национальный лидер."Такой человек вовсе не всегда оказывается на своём месте в переломные исторические эпохи. И если государственного деятеля такого масштаба в нужный момент во главе страны нет – жди катастрофы. Потому Путин – наша удача. Сегодня мы живём в эпоху Путина", - подчеркнул Константинов.
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политика, россия, владимир константинов, владимир путин, республика крым
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Константинов, Владимир Путин, Республика Крым
В Крыму отреагировали на победу Путина на выборах

Константинов назвал победу Путина на выборах залогом дальнейшего развития Крыма

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Победа Владимира Путина на президентских выборах является залогом дальнейшего развития Крыма, заявил РИА Новости глава парламента республики Владимир Константинов.
"Мы при Путине, при его непосредственном участии, превратились из депрессивного региона с отсталой инфраструктурой в один из наиболее развитых субъектов Российской Федерации. Безусловно, в Крыму далеко не все задачи решены. Но мы видим, как они решаются одна за одной, мы чувствуем движение, мы вовлечены в него. Крым хочет продолжения развития, и залогом этого развития является победа Владимира Владимировича на выборах", - сказал Константинов.
По его словам, для крымчан Путин - национальный лидер.
"Такой человек вовсе не всегда оказывается на своём месте в переломные исторические эпохи. И если государственного деятеля такого масштаба в нужный момент во главе страны нет – жди катастрофы. Потому Путин – наша удача. Сегодня мы живём в эпоху Путина", - подчеркнул Константинов.
Голосование на выборах президента России - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
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Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияВладимир КонстантиновВладимир ПутинРеспублика Крым
 
 
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