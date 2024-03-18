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Путин побеждает на выборах в Рязанской области с 87,93 процента голосов
Путин побеждает на выборах в Рязанской области с 87,93 процента голосов - РИА Новости, 18.03.2024
Путин побеждает на выборах в Рязанской области с 87,93 процента голосов
Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ в Рязанской области с 87,93% голосов, свидетельствуют данные избирательной комиссии региона после обработки... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T03:24
2024-03-18T03:24
2024-03-18T03:25
выборы президента россии — 2024
политика
рязанская область
россия
владимир путин
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РЯЗАНЬ, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ в Рязанской области с 87,93% голосов, свидетельствуют данные избирательной комиссии региона после обработки 100% протоколов.Согласно данным онлайн-табло в избиркоме Рязанской области, после обработки 100% протоколов Владимир Путин набирает 87,93%, Николай Харитонов – 4,29%, Владислав Даванков – 3,76%, Леонид Слуцкий – 2,65%.Явка составила 75,78% избирателей.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
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политика, рязанская область, россия, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Политика, Рязанская область, Россия, Владимир Путин
Путин побеждает на выборах в Рязанской области с 87,93 процента голосов
Путин побеждает на выборах президента РФ в Рязанской области с 87,93% голосов