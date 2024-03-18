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Путин побеждает на выборах в Чечне с 98,99 процента голосов
Путин побеждает на выборах в Чечне с 98,99 процента голосов - РИА Новости, 18.03.2024
Путин побеждает на выборах в Чечне с 98,99 процента голосов
Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ в Чечне с 98,99% голосов по итогам обработки 100% протоколов, сообщил региональный избирком в Telegram-канале. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T03:04
2024-03-18T03:04
2024-03-18T03:04
выборы президента россии — 2024
политика
россия
владимир путин
чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ в Чечне с 98,99% голосов по итогам обработки 100% протоколов, сообщил региональный избирком в Telegram-канале. "В Избирательной комиссии Чеченской Республики завершена обработка протоколов участковых комиссий об итогах голосования на выборах президента Российской Федерации на территории республики... Голоса избирателей на выборах президента России 17 марта 2024 года распределились следующим образом: Даванков Владислав Андреевич – 0,15% (1154 голосов избирателей); Путин Владимир Владимирович – 98,99% (784 840 голосов избирателей); Слуцкий Леонид Эдуардович – 0,50% (3954 голосов избирателей); Харитонов Николай Михайлович – 0,29% (2262 голосов избирателей)", — сообщает избирком. Сообщается, что, по данным Государственной автоматизированной системы "Выборы", в голосовании приняли участие 792 823 избирателя из 816 869 внесенных в списки, что составляет 97,06%. Голосование на выборах президента РФ впервые проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
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политика, россия, владимир путин, чеченская республика (чечня)
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин, Чеченская республика (Чечня)
Путин побеждает на выборах в Чечне с 98,99 процента голосов
Путин побеждает на выборах в Чечне с 98,99% по итогам обработки 100% протоколов
ГРОЗНЫЙ, 18 мар - РИА Новости.
Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ в Чечне с 98,99% голосов по итогам обработки 100% протоколов, сообщил региональный избирком в Telegram-канале
.
"В Избирательной комиссии Чеченской Республики завершена обработка протоколов участковых комиссий об итогах голосования на выборах президента Российской Федерации на территории республики... Голоса избирателей на выборах президента России 17 марта 2024 года распределились следующим образом: Даванков Владислав Андреевич – 0,15% (1154 голосов избирателей); Путин Владимир Владимирович – 98,99% (784 840 голосов избирателей); Слуцкий Леонид Эдуардович – 0,50% (3954 голосов избирателей); Харитонов Николай Михайлович – 0,29% (2262 голосов избирателей)", — сообщает избирком.
Сообщается, что, по данным Государственной автоматизированной системы "Выборы", в голосовании приняли участие 792 823 избирателя из 816 869 внесенных в списки, что составляет 97,06%.
Голосование на выборах президента РФ впервые проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
"Образцовое единство". Как прошли выборы президента России