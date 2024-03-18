https://ria.ru/20240318/vybory-1933877271.html

Путин побеждает на выборах в Чечне с 98,99 процента голосов

Путин побеждает на выборах в Чечне с 98,99 процента голосов - РИА Новости, 18.03.2024

Путин побеждает на выборах в Чечне с 98,99 процента голосов

Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ в Чечне с 98,99% голосов по итогам обработки 100% протоколов, сообщил региональный избирком в Telegram-канале. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T03:04

2024-03-18T03:04

2024-03-18T03:04

выборы президента россии — 2024

политика

россия

владимир путин

чеченская республика (чечня)

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ГРОЗНЫЙ, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ в Чечне с 98,99% голосов по итогам обработки 100% протоколов, сообщил региональный избирком в Telegram-канале. "В Избирательной комиссии Чеченской Республики завершена обработка протоколов участковых комиссий об итогах голосования на выборах президента Российской Федерации на территории республики... Голоса избирателей на выборах президента России 17 марта 2024 года распределились следующим образом: Даванков Владислав Андреевич – 0,15% (1154 голосов избирателей); Путин Владимир Владимирович – 98,99% (784 840 голосов избирателей); Слуцкий Леонид Эдуардович – 0,50% (3954 голосов избирателей); Харитонов Николай Михайлович – 0,29% (2262 голосов избирателей)", — сообщает избирком. Сообщается, что, по данным Государственной автоматизированной системы "Выборы", в голосовании приняли участие 792 823 избирателя из 816 869 внесенных в списки, что составляет 97,06%. Голосование на выборах президента РФ впервые проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.

https://ria.ru/20240317/vybory-1933780810.html

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политика, россия, владимир путин, чеченская республика (чечня)