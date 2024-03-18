https://ria.ru/20240318/vybory-1933875819.html
Люди пришли на выборы, чтобы создать условия консолидации, заявил Путин
Люди пришли на выборы, чтобы создать условия консолидации, заявил Путин - РИА Новости, 18.03.2024
Люди пришли на выборы, чтобы создать условия консолидации, заявил Путин
Люди пришли на президентские выборы в России, чтобы создать условия внутренней политической консолидации и двигаться вперед, заявил журналистам кандидат в... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T02:47
2024-03-18T02:47
2024-03-18T02:47
выборы президента россии — 2024
политика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Люди пришли на президентские выборы в России, чтобы создать условия внутренней политической консолидации и двигаться вперед, заявил журналистам кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин. "Люди пришли, чтобы создать условия внутренней политической консолидации, для того, чтобы двигаться вперед", - сказал Путин. Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,26% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 60,01% протоколов.
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политика, россия, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин
Люди пришли на выборы, чтобы создать условия консолидации, заявил Путин
Путин: люди пришли на выборы для создания условий политической консолидации
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Люди пришли на президентские выборы в России, чтобы создать условия внутренней политической консолидации и двигаться вперед, заявил журналистам кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин.
"Люди пришли, чтобы создать условия внутренней политической консолидации, для того, чтобы двигаться вперед", - сказал Путин.
Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,26% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 60,01% протоколов.
"Образцовое единство". Как прошли выборы президента России