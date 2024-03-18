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Путин побеждает в Республике Коми с 80,49 процента голосов
Путин побеждает в Республике Коми с 80,49 процента голосов - РИА Новости, 18.03.2024
Путин побеждает в Республике Коми с 80,49 процента голосов
Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ в Республике Коми с 80,49% голосов по итогам обработки 100% протоколов, сообщила региональная избирательная... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T02:39
2024-03-18T02:39
2024-03-18T02:43
выборы президента россии — 2024
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николай харитонов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мар – РИА Новости. Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ в Республике Коми с 80,49% голосов по итогам обработки 100% протоколов, сообщила региональная избирательная комиссия."Путин В.В. – 80,49%, Даванков В.А. – 6,49%, Харитонов Н.М. – 5,38%, Слуцкий Л.Э. – 5,08%... Обработано протоколов – 100%", – сообщается на странице избиркома Коми в соцсети "ВКонтакте".Явка на выборах президента РФ в Коми, по предварительным данным, составила 58,52%.Голосование на выборах президента РФ в этом году впервые проходило в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, россия, республика коми, владимир путин, леонид слуцкий (политик), николай харитонов
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Республика Коми, Владимир Путин, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов
Путин побеждает в Республике Коми с 80,49 процента голосов
Путин побеждает в Коми с 80,49% голосов по итогам обработки всех протоколов