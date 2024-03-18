https://ria.ru/20240318/vybory-1933874218.html

Аргентинский аналитик назвал победу Путина уроком для США и Европы

Аргентинский аналитик назвал победу Путина уроком для США и Европы - РИА Новости, 18.03.2024

Аргентинский аналитик назвал победу Путина уроком для США и Европы

Победа Владимира Путина на выборах президента России — урок для США и Европы, заявил РИА Новости аргентинский аналитик Алехандро Пачилья. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T02:29

2024-03-18T02:29

2024-03-18T05:44

выборы президента россии — 2024

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БУЭНОС-АЙРЕС, 18 мар - РИА Новости. Победа Владимира Путина на выборах президента России — урок для США и Европы, заявил РИА Новости аргентинский аналитик Алехандро Пачилья. "Международное влияние победы Владимира Путина фундаментально с том смысле, что весь мир видит, как народ поддерживает своего лидера, поддерживает демократическим путем, через выборы, противостоя ударам правительств Запада", - отметил он. По словам аналитика, ЕС и США традиционно прибегают к ударам и нападкам. "Каждый раз, когда им не нравится какое-либо правительство, это не я говорю, это говорит история, они участвуют в бойкотах выборах, в их приостановке или вмешиваются в них. Я говорю о Западной Европе и США. Это урок для них, что президент Путин обладает такой поддержкой своего народа", — добавил Пачилья. В России в воскресенье завершились трехдневные президентские выборы. Согласно предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Владимир Путин набирает более 87 процентов голосов.

https://ria.ru/20240318/vybory-1933872753.html

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россия, в мире, сша, европа, владимир путин, евросоюз