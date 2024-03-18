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Аргентинский аналитик назвал победу Путина уроком для США и Европы - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
02:29 18.03.2024 (обновлено: 05:44 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/vybory-1933874218.html
Аргентинский аналитик назвал победу Путина уроком для США и Европы
Аргентинский аналитик назвал победу Путина уроком для США и Европы - РИА Новости, 18.03.2024
Аргентинский аналитик назвал победу Путина уроком для США и Европы
Победа Владимира Путина на выборах президента России — урок для США и Европы, заявил РИА Новости аргентинский аналитик Алехандро Пачилья. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T02:29
2024-03-18T05:44
выборы президента россии — 2024
россия
в мире
сша
европа
владимир путин
евросоюз
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БУЭНОС-АЙРЕС, 18 мар - РИА Новости. Победа Владимира Путина на выборах президента России — урок для США и Европы, заявил РИА Новости аргентинский аналитик Алехандро Пачилья. "Международное влияние победы Владимира Путина фундаментально с том смысле, что весь мир видит, как народ поддерживает своего лидера, поддерживает демократическим путем, через выборы, противостоя ударам правительств Запада", - отметил он. По словам аналитика, ЕС и США традиционно прибегают к ударам и нападкам. "Каждый раз, когда им не нравится какое-либо правительство, это не я говорю, это говорит история, они участвуют в бойкотах выборах, в их приостановке или вмешиваются в них. Я говорю о Западной Европе и США. Это урок для них, что президент Путин обладает такой поддержкой своего народа", — добавил Пачилья. В России в воскресенье завершились трехдневные президентские выборы. Согласно предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Владимир Путин набирает более 87 процентов голосов.
https://ria.ru/20240318/vybory-1933872753.html
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россия, в мире, сша, европа, владимир путин, евросоюз
Выборы президента России — 2024, Россия, В мире, США, Европа, Владимир Путин, Евросоюз
Аргентинский аналитик назвал победу Путина уроком для США и Европы

Аналитик Пачилья: победа Путина на выборах является уроком для США и Европы

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЦИК России
ЦИК России - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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БУЭНОС-АЙРЕС, 18 мар - РИА Новости. Победа Владимира Путина на выборах президента России — урок для США и Европы, заявил РИА Новости аргентинский аналитик Алехандро Пачилья.
«
"Международное влияние победы Владимира Путина фундаментально с том смысле, что весь мир видит, как народ поддерживает своего лидера, поддерживает демократическим путем, через выборы, противостоя ударам правительств Запада", - отметил он.
Работа информационного центра ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
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По словам аналитика, ЕС и США традиционно прибегают к ударам и нападкам.
"Каждый раз, когда им не нравится какое-либо правительство, это не я говорю, это говорит история, они участвуют в бойкотах выборах, в их приостановке или вмешиваются в них. Я говорю о Западной Европе и США. Это урок для них, что президент Путин обладает такой поддержкой своего народа", — добавил Пачилья.
В России в воскресенье завершились трехдневные президентские выборы. Согласно предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Владимир Путин набирает более 87 процентов голосов.
Экран с текущими результатами голосования на выборах президента РФ - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
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Выборы президента России — 2024РоссияВ миреСШАЕвропаВладимир ПутинЕвросоюз
 
 
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