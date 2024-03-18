https://ria.ru/20240318/vybory-1933873775.html

Симоньян назвала результат выборов феноменальным

Симоньян назвала результат выборов феноменальным - РИА Новости, 18.03.2024

Симоньян назвала результат выборов феноменальным

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян назвала феноменальным результат выборов президента России. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T02:23

2024-03-18T02:23

2024-03-18T02:36

россия

политика

маргарита симоньян

владимир путин

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян назвала феноменальным результат выборов президента России. "Эти выборы с феноменальным результатом, который уже понятен - почти 90% голосов, такого результата не было никогда у нас на президентских выборах, они со всей очевидностью показали и доказали, что мы вообще-то другие, другие, чем они", - сказала Симоньян в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". "Наша базовая потребность — честь и достоинство, и на этом построена наша внутренняя культура, наша история и наша литература", - пояснила она. Симоньян выразила согласие с формулировкой, что эти выборы — перекличка своих. Голосование на выборах президента РФ впервые проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. Действующий глава государства Владимир Путин лидирует с более чем 87 процентами голосов.

https://ria.ru/20240318/vybory-1933873270.html

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россия, политика, маргарита симоньян, владимир путин, владимир соловьев (телеведущий)