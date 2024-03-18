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Симоньян назвала результат выборов феноменальным - РИА Новости, 18.03.2024
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02:23 18.03.2024 (обновлено: 02:36 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/vybory-1933873775.html
Симоньян назвала результат выборов феноменальным
Симоньян назвала результат выборов феноменальным - РИА Новости, 18.03.2024
Симоньян назвала результат выборов феноменальным
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян назвала феноменальным результат выборов президента России. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T02:23
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян назвала феноменальным результат выборов президента России. "Эти выборы с феноменальным результатом, который уже понятен - почти 90% голосов, такого результата не было никогда у нас на президентских выборах, они со всей очевидностью показали и доказали, что мы вообще-то другие, другие, чем они", - сказала Симоньян в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". "Наша базовая потребность — честь и достоинство, и на этом построена наша внутренняя культура, наша история и наша литература", - пояснила она. Симоньян выразила согласие с формулировкой, что эти выборы — перекличка своих. Голосование на выборах президента РФ впервые проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. Действующий глава государства Владимир Путин лидирует с более чем 87 процентами голосов.
https://ria.ru/20240318/vybory-1933873270.html
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россия, политика, маргарита симоньян, владимир путин, владимир соловьев (телеведущий)
Россия, Политика, Маргарита Симоньян, Владимир Путин, Владимир Соловьев (телеведущий)
Симоньян назвала результат выборов феноменальным

Симоньян назвала результат выборов президента России феноменальным

© РИА Новости / RTГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / RT
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян назвала феноменальным результат выборов президента России.
«
"Эти выборы с феноменальным результатом, который уже понятен - почти 90% голосов, такого результата не было никогда у нас на президентских выборах, они со всей очевидностью показали и доказали, что мы вообще-то другие, другие, чем они", - сказала Симоньян в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
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"Наша базовая потребность — честь и достоинство, и на этом построена наша внутренняя культура, наша история и наша литература", - пояснила она.
Симоньян выразила согласие с формулировкой, что эти выборы — перекличка своих.
Голосование на выборах президента РФ впервые проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. Действующий глава государства Владимир Путин лидирует с более чем 87 процентами голосов.
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