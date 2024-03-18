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Правительство Кубы поздравило Путина с победой на выборах - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
02:14 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/vybory-1933873148.html
Правительство Кубы поздравило Путина с победой на выборах
Правительство Кубы поздравило Путина с победой на выборах - РИА Новости, 18.03.2024
Правительство Кубы поздравило Путина с победой на выборах
Правительство Кубы поздравило президента Владимира Путина с переизбранием президентом России, которое является свидетельством признания его руководства страной... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T02:14
2024-03-18T02:14
выборы президента россии — 2024
в мире
россия
куба
владимир путин
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МЕХИКО, 18 мар - РИА Новости. Правительство Кубы поздравило президента Владимира Путина с переизбранием президентом России, которое является свидетельством признания его руководства страной со стороны россиян, заявил глава кубинской дипломатии Бруно Родригес Паррилья. "Наши искренние поздравления с переизбранием президента Владимира Путина. Оно представляет собой убедительное доказательство признания руководства страны со стороны русского народа. Мы продолжим укреплять связи между Кубой и Россией в сферах, отвечающих интересам наших народов", - написал Родригес в своем блоге в соцсети Х. Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,15% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 80,00% протоколов.
https://ria.ru/20240315/vybory-1932705377.html
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в мире, россия, куба, владимир путин
Выборы президента России — 2024, В мире, Россия, Куба, Владимир Путин
Правительство Кубы поздравило Путина с победой на выборах

Правительство Кубы поздравило Путина с переизбранием президентом России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 18 мар - РИА Новости. Правительство Кубы поздравило президента Владимира Путина с переизбранием президентом России, которое является свидетельством признания его руководства страной со стороны россиян, заявил глава кубинской дипломатии Бруно Родригес Паррилья.
"Наши искренние поздравления с переизбранием президента Владимира Путина. Оно представляет собой убедительное доказательство признания руководства страны со стороны русского народа. Мы продолжим укреплять связи между Кубой и Россией в сферах, отвечающих интересам наших народов", - написал Родригес в своем блоге в соцсети Х.
Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,15% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 80,00% протоколов.
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Выборы президента России — 2024В миреРоссияКубаВладимир Путин
 
 
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