https://ria.ru/20240318/vybory-1933873148.html

Правительство Кубы поздравило Путина с победой на выборах

Правительство Кубы поздравило Путина с победой на выборах - РИА Новости, 18.03.2024

Правительство Кубы поздравило Путина с победой на выборах

Правительство Кубы поздравило президента Владимира Путина с переизбранием президентом России, которое является свидетельством признания его руководства страной... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T02:14

2024-03-18T02:14

2024-03-18T02:14

выборы президента россии — 2024

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МЕХИКО, 18 мар - РИА Новости. Правительство Кубы поздравило президента Владимира Путина с переизбранием президентом России, которое является свидетельством признания его руководства страной со стороны россиян, заявил глава кубинской дипломатии Бруно Родригес Паррилья. "Наши искренние поздравления с переизбранием президента Владимира Путина. Оно представляет собой убедительное доказательство признания руководства страны со стороны русского народа. Мы продолжим укреплять связи между Кубой и Россией в сферах, отвечающих интересам наших народов", - написал Родригес в своем блоге в соцсети Х. Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,15% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 80,00% протоколов.

https://ria.ru/20240315/vybory-1932705377.html

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в мире, россия, куба, владимир путин