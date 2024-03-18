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Американский экономист назвал причину высокой явки на выборах в России - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
01:53 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/vybory-1933871144.html
Американский экономист назвал причину высокой явки на выборах в России
Американский экономист назвал причину высокой явки на выборах в России - РИА Новости, 18.03.2024
Американский экономист назвал причину высокой явки на выборах в России
Президент РФ Владимир Путин объединяет страну, поэтому на прошедших выборах российского лидера была такая высокая явка, заявил РИА Новости американский... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T01:53
2024-03-18T01:53
выборы президента россии — 2024
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сша
владимир путин
рональд рейган
джо байден
в мире
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ВАШИНГТОН, 18 мар – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин объединяет страну, поэтому на прошедших выборах российского лидера была такая высокая явка, заявил РИА Новости американский экономист Пол Робертс. "Явка высокая, потому что Путин, как Рональд Рейган и не как Джо Байден, является лидером, сфокусированным на объединении страны. С точки зрения национальных интересов России в очень малом, если вообще в чем-то, можно не согласиться с ним", - заявил Робертс. Как сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова, общая явка на выборах президента РФ с учетом дистанционного электронного голосования составила 70,81% на 15.45 мск. Путин говорит о заботе о семьях и военных, а не пытается использовать пост для своей пользы или чтобы удержаться, заявил эксперт. "Тем временем в США демократы и корпорации широко открыли границы, чтобы вытеснить более дорогостоящих американских сотрудников и избирателей-республиканцев. Единство в Америке и во всем западном мире было разрушено политикой идентичности. В западном мире ни одно правительство не представляет этнических граждан. Правительства представляют только интересы правящей элиты. Президент Дональд Трамп пытался изменить это, и мы видели, что с ним случилось", - добавил он.
https://radiosputnik.ru/20240318/vybory-1933870283.html
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россия, америка, сша, владимир путин, рональд рейган, джо байден, в мире
Выборы президента России — 2024, Россия, Америка, США, Владимир Путин, Рональд Рейган, Джо Байден, В мире
Американский экономист назвал причину высокой явки на выборах в России

Экономист Робертс: Путин объединяет Россию, поэтому явка на выборах так высока

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 мар – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин объединяет страну, поэтому на прошедших выборах российского лидера была такая высокая явка, заявил РИА Новости американский экономист Пол Робертс.
«
"Явка высокая, потому что Путин, как Рональд Рейган и не как Джо Байден, является лидером, сфокусированным на объединении страны. С точки зрения национальных интересов России в очень малом, если вообще в чем-то, можно не согласиться с ним", - заявил Робертс.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
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Как сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова, общая явка на выборах президента РФ с учетом дистанционного электронного голосования составила 70,81% на 15.45 мск.
Путин говорит о заботе о семьях и военных, а не пытается использовать пост для своей пользы или чтобы удержаться, заявил эксперт.
"Тем временем в США демократы и корпорации широко открыли границы, чтобы вытеснить более дорогостоящих американских сотрудников и избирателей-республиканцев. Единство в Америке и во всем западном мире было разрушено политикой идентичности. В западном мире ни одно правительство не представляет этнических граждан. Правительства представляют только интересы правящей элиты. Президент Дональд Трамп пытался изменить это, и мы видели, что с ним случилось", - добавил он.
Путин о высокой явке в новых регионах и приграничных районах - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
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Выборы президента России — 2024РоссияАмерикаСШАВладимир ПутинРональд РейганДжо БайденВ мире
 
 
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