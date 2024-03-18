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Путин побеждает в Псковской области с 84,7 процента голосов
Путин побеждает в Псковской области с 84,7 процента голосов - РИА Новости, 18.03.2024
Путин побеждает в Псковской области с 84,7 процента голосов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мар – РИА Новости. Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ в Псковской области с 84,7% голосов по итогам обработки 100% протоколов,... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T01:46
2024-03-18T01:46
2024-03-18T01:46
выборы президента россии — 2024
политика
псковская область
владимир путин
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мар – РИА Новости. Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ в Псковской области с 84,7% голосов по итогам обработки 100% протоколов, сообщила областная избирательная комиссия. "По результатам обработки 100% бюллетеней - предварительные итоги выборов президента Российской Федерации на территории Псковской области. Даванков Владислав Андреевич - 5,23%, проголосовало 17 819; Путин Владимир Владимирович - 84,7%, проголосовало 288 726; Слуцкий Леонид Эдуардович - 3,48%, проголосовало 11 867; Харитонов Николай Михайлович - 5,29%, проголосовало 18 042", – сообщается в Telegram-канале псковского избиркома. Явка на выборах составила, предварительно, 68,6%. Голосование на выборах президента РФ в этом году впервые проходило в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта. Согласно данным на сайте избиркома Псковской области, итоговая явка избирателей на однодневных выборах президента в 2018 году составила 65,34%.
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политика, псковская область, владимир путин, россия
Выборы президента России — 2024, Политика, Псковская область, Владимир Путин, Россия
Путин побеждает в Псковской области с 84,7 процента голосов
Путин побеждает в Псковской области с 84,7% по итогам обработки 100% протоколов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мар – РИА Новости. Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ в Псковской области с 84,7% голосов по итогам обработки 100% протоколов, сообщила областная избирательная комиссия.
"По результатам обработки 100% бюллетеней - предварительные итоги выборов президента Российской Федерации на территории Псковской области. Даванков Владислав Андреевич - 5,23%, проголосовало 17 819; Путин Владимир Владимирович - 84,7%, проголосовало 288 726; Слуцкий Леонид Эдуардович - 3,48%, проголосовало 11 867; Харитонов Николай Михайлович - 5,29%, проголосовало 18 042", – сообщается в Telegram-канале псковского избиркома.
Явка на выборах составила, предварительно, 68,6%. Голосование на выборах президента РФ в этом году впервые проходило в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта.
Согласно данным на сайте избиркома Псковской области, итоговая явка избирателей на однодневных выборах президента в 2018 году составила 65,34%.
Процедура выборов президента Российской Федерации