https://ria.ru/20240318/vybory-1933867318.html

Песков рассказал, о чем свидетельствует высокий уровень поддержки Путина

Песков рассказал, о чем свидетельствует высокий уровень поддержки Путина - РИА Новости, 18.03.2024

Песков рассказал, о чем свидетельствует высокий уровень поддержки Путина

Невероятный уровень поддержки кандидата в президенты и действующего главы государства Владимира Путина говорит о несостоятельности заявлений о нелегитимности... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T01:28

2024-03-18T01:28

2024-03-18T01:28

выборы президента россии — 2024

политика

россия

владимир путин

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933853488_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_d100e4a367aeb8f0db2c9dd2c84fc2e9.jpg

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Невероятный уровень поддержки кандидата в президенты и действующего главы государства Владимира Путина говорит о несостоятельности заявлений о нелегитимности выборов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Невероятный уровень поддержки населения - это лучшее свидетельство того, что все спекуляции на тему нелегитимности выборов не имеют оснований", - сказал Песков журналистам. "Около 87% после 24 лет во власти. Это беспрецедентный результат", - добавил он.

https://ria.ru/20240315/vybory-1932705377.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, владимир путин, дмитрий песков