Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал, о чем свидетельствует высокий уровень поддержки Путина - РИА Новости, 18.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
01:28 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/vybory-1933867318.html
Песков рассказал, о чем свидетельствует высокий уровень поддержки Путина
Песков рассказал, о чем свидетельствует высокий уровень поддержки Путина - РИА Новости, 18.03.2024
Песков рассказал, о чем свидетельствует высокий уровень поддержки Путина
Невероятный уровень поддержки кандидата в президенты и действующего главы государства Владимира Путина говорит о несостоятельности заявлений о нелегитимности... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T01:28
2024-03-18T01:28
выборы президента россии — 2024
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933853488_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_d100e4a367aeb8f0db2c9dd2c84fc2e9.jpg
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Невероятный уровень поддержки кандидата в президенты и действующего главы государства Владимира Путина говорит о несостоятельности заявлений о нелегитимности выборов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Невероятный уровень поддержки населения - это лучшее свидетельство того, что все спекуляции на тему нелегитимности выборов не имеют оснований", - сказал Песков журналистам. "Около 87% после 24 лет во власти. Это беспрецедентный результат", - добавил он.
https://ria.ru/20240315/vybory-1932705377.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933853488_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_4f68b370cc9e5b4522874e72040fcfa5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, владимир путин, дмитрий песков
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Песков рассказал, о чем свидетельствует высокий уровень поддержки Путина

Песков: уровень поддержки Путина говорит о провале темы о нелегитимности выборов

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкКандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин
Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Невероятный уровень поддержки кандидата в президенты и действующего главы государства Владимира Путина говорит о несостоятельности заявлений о нелегитимности выборов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Невероятный уровень поддержки населения - это лучшее свидетельство того, что все спекуляции на тему нелегитимности выборов не имеют оснований", - сказал Песков журналистам.
"Около 87% после 24 лет во власти. Это беспрецедентный результат", - добавил он.
Бюллетени в урне на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
История президентских выборов в России
15 марта, 02:21
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала