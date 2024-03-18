https://ria.ru/20240318/vybory-1933867318.html
Песков рассказал, о чем свидетельствует высокий уровень поддержки Путина
Песков рассказал, о чем свидетельствует высокий уровень поддержки Путина - РИА Новости, 18.03.2024
Песков рассказал, о чем свидетельствует высокий уровень поддержки Путина
Невероятный уровень поддержки кандидата в президенты и действующего главы государства Владимира Путина говорит о несостоятельности заявлений о нелегитимности... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T01:28
2024-03-18T01:28
2024-03-18T01:28
выборы президента россии — 2024
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Невероятный уровень поддержки кандидата в президенты и действующего главы государства Владимира Путина говорит о несостоятельности заявлений о нелегитимности выборов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Невероятный уровень поддержки населения - это лучшее свидетельство того, что все спекуляции на тему нелегитимности выборов не имеют оснований", - сказал Песков журналистам. "Около 87% после 24 лет во власти. Это беспрецедентный результат", - добавил он.
https://ria.ru/20240315/vybory-1932705377.html
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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Песков рассказал, о чем свидетельствует высокий уровень поддержки Путина
Песков: уровень поддержки Путина говорит о провале темы о нелегитимности выборов
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Невероятный уровень поддержки кандидата в президенты и действующего главы государства Владимира Путина говорит о несостоятельности заявлений о нелегитимности выборов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Невероятный уровень поддержки населения - это лучшее свидетельство того, что все спекуляции на тему нелегитимности выборов не имеют оснований", - сказал Песков журналистам.
"Около 87% после 24 лет во власти. Это беспрецедентный результат", - добавил он.
История президентских выборов в России