https://ria.ru/20240318/vybory-1933864325.html

Избирательная система России прозрачна, заявил Песков

Избирательная система России прозрачна, заявил Песков - РИА Новости, 18.03.2024

Избирательная система России прозрачна, заявил Песков

Избирательная система РФ прозрачна, приглашаются международные наблюдатели, однако присутствие некоторых иностранных организаций было нежелательным, потому что... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T01:16

2024-03-18T01:16

2024-03-18T01:16

выборы президента россии — 2024

политика

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Избирательная система РФ прозрачна, приглашаются международные наблюдатели, однако присутствие некоторых иностранных организаций было нежелательным, потому что Москва не хотела вмешательства в выборы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Все предельно прозрачно. Избирательная система в нашей стране прозрачна. Иностранные наблюдатели могли присутствовать, мы приглашали их для наблюдения", - сказал Песков журналистам. При этом он отметил, что "определенные организации стали нежелательными". "Потому что мы не хотим, что бы кто-либо продолжал вмешиваться в наши внутренние дела", - сказал Песков.

https://ria.ru/20240315/vybory-1932705377.html

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политика, россия, дмитрий песков