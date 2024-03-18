https://ria.ru/20240318/vybory-1933864325.html
Избирательная система России прозрачна, заявил Песков
Избирательная система России прозрачна, заявил Песков - РИА Новости, 18.03.2024
Избирательная система России прозрачна, заявил Песков
Избирательная система РФ прозрачна, приглашаются международные наблюдатели, однако присутствие некоторых иностранных организаций было нежелательным, потому что... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T01:16
2024-03-18T01:16
2024-03-18T01:16
выборы президента россии — 2024
политика
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Избирательная система РФ прозрачна, приглашаются международные наблюдатели, однако присутствие некоторых иностранных организаций было нежелательным, потому что Москва не хотела вмешательства в выборы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Все предельно прозрачно. Избирательная система в нашей стране прозрачна. Иностранные наблюдатели могли присутствовать, мы приглашали их для наблюдения", - сказал Песков журналистам. При этом он отметил, что "определенные организации стали нежелательными". "Потому что мы не хотим, что бы кто-либо продолжал вмешиваться в наши внутренние дела", - сказал Песков.
https://ria.ru/20240315/vybory-1932705377.html
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политика, россия, дмитрий песков
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Дмитрий Песков
Избирательная система России прозрачна, заявил Песков
Песков назвал российскую избирательную систему прозрачной
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Избирательная система РФ прозрачна, приглашаются международные наблюдатели, однако присутствие некоторых иностранных организаций было нежелательным, потому что Москва не хотела вмешательства в выборы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Все предельно прозрачно. Избирательная система в нашей стране прозрачна. Иностранные наблюдатели могли присутствовать, мы приглашали их для наблюдения", - сказал Песков журналистам.
При этом он отметил, что "определенные организации стали нежелательными".
"Потому что мы не хотим, что бы кто-либо продолжал вмешиваться в наши внутренние дела", - сказал Песков.
История президентских выборов в России