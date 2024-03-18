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Избирательная система России прозрачна, заявил Песков - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
01:16 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/vybory-1933864325.html
Избирательная система России прозрачна, заявил Песков
Избирательная система России прозрачна, заявил Песков - РИА Новости, 18.03.2024
Избирательная система России прозрачна, заявил Песков
Избирательная система РФ прозрачна, приглашаются международные наблюдатели, однако присутствие некоторых иностранных организаций было нежелательным, потому что... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T01:16
2024-03-18T01:16
выборы президента россии — 2024
политика
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Избирательная система РФ прозрачна, приглашаются международные наблюдатели, однако присутствие некоторых иностранных организаций было нежелательным, потому что Москва не хотела вмешательства в выборы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Все предельно прозрачно. Избирательная система в нашей стране прозрачна. Иностранные наблюдатели могли присутствовать, мы приглашали их для наблюдения", - сказал Песков журналистам. При этом он отметил, что "определенные организации стали нежелательными". "Потому что мы не хотим, что бы кто-либо продолжал вмешиваться в наши внутренние дела", - сказал Песков.
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политика, россия, дмитрий песков
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Дмитрий Песков
Избирательная система России прозрачна, заявил Песков

Песков назвал российскую избирательную систему прозрачной

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЧлены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования
Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Избирательная система РФ прозрачна, приглашаются международные наблюдатели, однако присутствие некоторых иностранных организаций было нежелательным, потому что Москва не хотела вмешательства в выборы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Все предельно прозрачно. Избирательная система в нашей стране прозрачна. Иностранные наблюдатели могли присутствовать, мы приглашали их для наблюдения", - сказал Песков журналистам.
При этом он отметил, что "определенные организации стали нежелательными".
"Потому что мы не хотим, что бы кто-либо продолжал вмешиваться в наши внутренние дела", - сказал Песков.
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Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияДмитрий Песков
 
 
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