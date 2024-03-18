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Президент Никарагуа поздравил Путина с победой на выборах - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
01:14 18.03.2024 (обновлено: 01:25 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/vybory-1933863687.html
Президент Никарагуа поздравил Путина с победой на выборах
Президент Никарагуа поздравил Путина с победой на выборах - РИА Новости, 18.03.2024
Президент Никарагуа поздравил Путина с победой на выборах
Президент Никарагуа Даниэль Ортега поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента РФ, отметив, что результаты голосования в России - это вклад в... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T01:14
2024-03-18T01:25
выборы президента россии — 2024
владимир путин
в мире
россия
никарагуа
даниэль ортега
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БУЭНОС-АЙРЕС, 18 мар - РИА Новости. Президент Никарагуа Даниэль Ортега поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента РФ, отметив, что результаты голосования в России - это вклад в мировую стабильность, следует из сообщения правительства страны, где приводятся слова президента."В эти времена нестабильности в мире, где нам всем не хватает мира, взаимопонимания, радости и доброй воли, мы празднуем вашу победу как вклад в необходимую стабильность для человечества, чтобы продолжать создавать будущее процветания, кооперации и солидарности", - говорится в сообщении.Ортега назвал примером то, как были организованы выборы в России.Голосование на выборах президента РФ впервые проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
https://ria.ru/20240317/vybory-1933780810.html
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владимир путин, в мире, россия, никарагуа, даниэль ортега
Выборы президента России — 2024, Владимир Путин, В мире, Россия, Никарагуа, Даниэль Ортега
Президент Никарагуа поздравил Путина с победой на выборах

Президент Никарагуа Ортега поздравил Путина с победой на выборах

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкКандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин выступает перед журналистами в своем избирательном штабе
Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин выступает перед журналистами в своем избирательном штабе - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин выступает перед журналистами в своем избирательном штабе
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 18 мар - РИА Новости. Президент Никарагуа Даниэль Ортега поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента РФ, отметив, что результаты голосования в России - это вклад в мировую стабильность, следует из сообщения правительства страны, где приводятся слова президента.
"В эти времена нестабильности в мире, где нам всем не хватает мира, взаимопонимания, радости и доброй воли, мы празднуем вашу победу как вклад в необходимую стабильность для человечества, чтобы продолжать создавать будущее процветания, кооперации и солидарности", - говорится в сообщении.
Ортега назвал примером то, как были организованы выборы в России.
Голосование на выборах президента РФ впервые проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
Голосование на выборах президента России - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
"Образцовое единство". Как прошли выборы президента России
Вчера, 21:00
 
Выборы президента России — 2024Владимир ПутинВ миреРоссияНикарагуаДаниэль Ортега
 
 
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