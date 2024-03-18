https://ria.ru/20240318/vybory-1933863687.html

Президент Никарагуа поздравил Путина с победой на выборах

Президент Никарагуа поздравил Путина с победой на выборах - РИА Новости, 18.03.2024

Президент Никарагуа поздравил Путина с победой на выборах

Президент Никарагуа Даниэль Ортега поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента РФ, отметив, что результаты голосования в России - это вклад в... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T01:14

2024-03-18T01:14

2024-03-18T01:25

выборы президента россии — 2024

владимир путин

в мире

россия

никарагуа

даниэль ортега

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БУЭНОС-АЙРЕС, 18 мар - РИА Новости. Президент Никарагуа Даниэль Ортега поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента РФ, отметив, что результаты голосования в России - это вклад в мировую стабильность, следует из сообщения правительства страны, где приводятся слова президента."В эти времена нестабильности в мире, где нам всем не хватает мира, взаимопонимания, радости и доброй воли, мы празднуем вашу победу как вклад в необходимую стабильность для человечества, чтобы продолжать создавать будущее процветания, кооперации и солидарности", - говорится в сообщении.Ортега назвал примером то, как были организованы выборы в России.Голосование на выборах президента РФ впервые проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.

https://ria.ru/20240317/vybory-1933780810.html

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владимир путин, в мире, россия, никарагуа, даниэль ортега