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Путин: итоги выборов в новых регионах говорят о правильном пути России - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
01:04 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/vybory-1933860864.html
Путин: итоги выборов в новых регионах говорят о правильном пути России
Путин: итоги выборов в новых регионах говорят о правильном пути России - РИА Новости, 18.03.2024
Путин: итоги выборов в новых регионах говорят о правильном пути России
Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин заявил, что результаты выборов в новых регионах России и Крыму говорят о том, что... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T01:04
2024-03-18T01:04
политика
россия
владимир путин
николай харитонов
леонид слуцкий (политик)
выборы президента россии — 2024
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин заявил, что результаты выборов в новых регионах России и Крыму говорят о том, что правительство РФ все правильно делает, люди благодарны. "(Результаты выборов в новых регионах РФ и Крыму - ред.) говорят о том, что мы все правильно делаем. Люди благодарны нам за те решения, которые мы приняли по их защите, - а это главный побудитель и мотив всех наших действий", - сказал Путин журналистам в своем избирательным штабе. Голосование на выборах президента РФ проводилось три дня - с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, россия, владимир путин, николай харитонов, леонид слуцкий (политик)
Политика, Россия, Владимир Путин, Николай Харитонов, Леонид Слуцкий (политик), Выборы президента России — 2024
Путин: итоги выборов в новых регионах говорят о правильном пути России

Путин: результаты выборов в новых регионах и Крыму говорят о правильном пути

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкКандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин выступает перед журналистами в своем избирательном штабе
Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин выступает перед журналистами в своем избирательном штабе - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин выступает перед журналистами в своем избирательном штабе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин заявил, что результаты выборов в новых регионах России и Крыму говорят о том, что правительство РФ все правильно делает, люди благодарны.
"(Результаты выборов в новых регионах РФ и Крыму - ред.) говорят о том, что мы все правильно делаем. Люди благодарны нам за те решения, которые мы приняли по их защите, - а это главный побудитель и мотив всех наших действий", - сказал Путин журналистам в своем избирательным штабе.
Путин о высокой явке в новых регионах и приграничных районах - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Путин удивился результатам выборов в новых регионах и Крыму
00:59
Голосование на выборах президента РФ проводилось три дня - с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияВладимир ПутинНиколай ХаритоновЛеонид Слуцкий (политик)
 
 
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