https://ria.ru/20240318/vybory-1933860864.html

Путин: итоги выборов в новых регионах говорят о правильном пути России

Путин: итоги выборов в новых регионах говорят о правильном пути России - РИА Новости, 18.03.2024

Путин: итоги выборов в новых регионах говорят о правильном пути России

Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин заявил, что результаты выборов в новых регионах России и Крыму говорят о том, что... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T01:04

2024-03-18T01:04

2024-03-18T01:04

политика

россия

владимир путин

николай харитонов

леонид слуцкий (политик)

выборы президента россии — 2024

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин заявил, что результаты выборов в новых регионах России и Крыму говорят о том, что правительство РФ все правильно делает, люди благодарны. "(Результаты выборов в новых регионах РФ и Крыму - ред.) говорят о том, что мы все правильно делаем. Люди благодарны нам за те решения, которые мы приняли по их защите, - а это главный побудитель и мотив всех наших действий", - сказал Путин журналистам в своем избирательным штабе. Голосование на выборах президента РФ проводилось три дня - с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240318/vybory-1933859520.html

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политика, россия, владимир путин, николай харитонов, леонид слуцкий (политик)