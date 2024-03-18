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В России демократичные выборы, заявил Путин
В России демократичные выборы, заявил Путин - РИА Новости, 18.03.2024
В России демократичные выборы, заявил Путин
В России демократичные выборы, заявил кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T00:25
2024-03-18T00:25
2024-03-18T01:01
выборы президента россии — 2024
владимир путин
выборы президента рф
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. В России демократичные выборы, заявил кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин."Если вы хотите узнать мое мнение по поводу того, демократичные у нас выборы или нет, я считаю, что демократичные", - сказал Путин журналистам.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование длилось три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, выборы президента рф
Выборы президента России — 2024, Владимир Путин, Выборы президента РФ
В России демократичные выборы, заявил Путин
В России демократичные выборы, заявил Путин
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. В России демократичные выборы, заявил кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин.
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"Если вы хотите узнать мое мнение по поводу того, демократичные у нас выборы или нет, я считаю, что демократичные", - сказал Путин журналистам.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование длилось три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.