"В России творится сущий ад": страшная "правда" о российских выборах

Итак, президентские выборы в России признаны состоявшимися, российский избиратель проявил свою сознательность и активность. Отчаянные попытки сорвать... РИА Новости, 18.03.2024

Итак, президентские выборы в России признаны состоявшимися, российский избиратель проявил свою сознательность и активность. Отчаянные попытки сорвать голосование или снизить явку не просто провалились, но и вызвали противоположный эффект. Мы увидели и вооруженные атаки со стороны наших внешних противников, и мелкие пакости от различных внутренних провокаторов, но на фоне общей информационной картины они выглядели комариными укусами.Но это так, если мы говорим об информационной картине в нашей стране. Если же отрешиться от фактов и углубиться в те домыслы и страшилки, которыми потчуют западного обывателя, то вы с удивлением узнаете, что у нас тут творился сущий ад! Можно долго цитировать те ужасы, которыми западные СМИ сопровождали свои статьи и сюжеты о наших выборах, — такого потока дезинформации о России не было уже очень давно. Но достаточно сослаться лишь на одну иллюстрацию британской газеты The Daily Telegraph: российские старики заполняют бюллетени, а над каждым из них склонились вооруженные солдаты, тщательно проверяя правильность голосования. Газета не стала уточнять, что делают эти солдаты, если видят "неправильный" выбор: то ли расстреливают на месте, то ли сначала отвозят за город.Если кто-то думает, что это всего лишь карикатура, творчество художника, не имеющее ничего общего с журналистскими статьями, то он ошибается. Примерно так и описывают наши выборы во многих западных СМИ. Особенно это касается материалов о голосовании в регионах, которые там до сих пор принято называть "оккупированными украинскими". "Выборы под дулом" — это просто стандарт большинства пропагандистских материалов на Западе. Только ленивый не написал, что вооруженные боевики ходят по домам "украинских городов" и заставляют голосовать "за Путина".Основным "источником" этих поразительных сказок являются, как правило, представители той самой Украины. К примеру, агентство Associated Press сослалось на рассказ "мэра Мариуполя" Вадима Бойченко о том, что "женщина в сопровождении двух чеченских боевиков с автоматами" ходит по квартирам города и принуждает голосовать. Конечно, стандарты журналистики требовали бы пояснить читателям, что данный "мэр" сбежал из Мариуполя в первые часы после начала СВО, то есть не появлялся там уже больше двух лет, и является абсолютным чемпионом по распространению опровергнутых фейков. Но это если мы ведем речь о журналистике, а не о пропаганде. Поэтому у аудитории АР и складывается впечатление, что ему приводят цитату очевидца событий.Но некоторые западные издания пытаются сопроводить свои отчеты о наших выборах и "фотодоказательствами". К примеру, газета The Washington Post стандартно сообщает: "Украинцев на территориях, оккупированных российскими военными, заставляют голосовать на российских президентских выборах под присмотром хорошо вооруженных солдат в масках, которые сопровождают чиновников избирательной комиссии, ходящих от дома к дому и стучащих в двери, принуждая к участию в выборах". И это дикое утверждение сопровождается фотографией, на которой действительно женщина бросает бюллетень в урну, а рядом стоит военный в каске и бронежилете. Подпись же под снимком гласит, что дело происходит "в Донецкой области на территории Украины, контролируемой Россией".Казалось бы, теперь-то уж не подкопаешься — вот оно, "доказательство" утверждений о "голосовании под дулом"! Но и здесь как бы "солидное" издание опустилось до примитивной манипуляции. Оно просто не указало своим читателям, что снимок сделан фотокорреспондентом агентства Reuters не просто в Донбассе, а в прифронтовой Авдеевке, то есть в трех-четырех километрах от линии активнейших боев. И конечно, члены мобильных избирательных комиссий передвигаются там по обстреливаемым руинам города в сопровождении вооруженной охраны, поскольку Авдеевка действительно находится под постоянным прицелом — под прицелом украинских боевиков! Но признай это — и западные заголовки зазвучат совсем по-другому!При этом, заметьте, фотокору Reuters никто не чинит препятствий, не исключено, что военный на фото как раз обеспечивает его личную безопасность. И если бы The Washington Post действительно придерживалась упомянутых выше стандартов журналистики, то показала бы и другие фотографии этого же корреспондента, на которых он запечатлел процесс голосования в иных городах ДНР — в Донецке или в том же Мариуполе, чуть более отдаленных от фронта. Однако тогда пришлось бы признать, что люди Донбасса шли голосовать назло украинским обстрелам на избирательные участки добровольно, а не "под дулами автоматов", выстраиваясь там в очереди.Но если кто-то полагает, что подобные фейки на Западе распространяют только о выборах в Донбассе или Крыму, то он слишком хорошо думает о тамошних медиа. Там можно найти дичайшие истории, просто взятые с потолка. Например, целый ряд западных СМИ, включая британскую телерадиовещательную госкорпорацию Би-би-си, без зазрения совести распространили историю об аресте в Москве некоего избирателя, который нацарапал на бюллетене какую-то гадость, а полицейский подсмотрел это и тут же его схватил. То есть вот вам наглядное подтверждение той самой иллюстрации о вооруженных людях, проверяющих правильность заполнения бюллетеней!При этом элементарная проверка этой "сенсации" показывает, что ее единственным источником является никому не известный Telegram-канал, созданный пару месяцев назад. Даже комментаторы этого канала откровенно поглумились над "новостью", попросив координаты "арестованного" смельчака, чтобы передать ему теплые вещи. Само собой, просьба осталась без ответа. Но, повторим, эта "новость" прошла по многим западным СМИ. Никакой проверки любой чуши о России на Западе теперь не требуется.Заметим, львиная доля откровенных фейков о наших выборах распространялась теми, кто находится за пределами России, со ссылками на самое древнее информагентство под названием "Одна бабка сказала". Притом что мы не ограничивали работу западных журналистов. Кто хотел, тот отправил своих собкоров на избирательные участки и получил более или менее объективную картину. Так, вышеупомянутая газета The Washington Post не только поместила псевдоаналитику людей, далеких от России, но и направила свою корреспондентку в Белгород, чтобы посмотреть, как голосование проходит в городе, обстреливаемом ныне украинцами. И она на месте убедилась в правоте тех, кто постоянно говорит о том, что украинские налеты вызвали обратную реакцию: различные жители города сказали ей, что пошли на выборы назло этому варварству. То есть были и неожиданные исключения из общих правил освещения событий в России.Но это — действительно исключение. Даже имея возможность направить своих собкоров на место и убедиться в открытости наших выборов, мало кто из западных медиа воспользовался ею. Зачем? Задача честного освещения событий в России там никогда не стоит. А сейчас — и подавно.В этой связи особо забавным выглядит материал в нидерландской газете NRC. Ее сотрудница Ева Цукер, до прошлого года работавшая собкором в Москве, написала статью (само собой, теперь уже из Нидерландов), в которой сравнивает нынешнюю Россию с "Океанией" из романа Оруэлла "1984". И приводит, конечно же, известную формулу "Мир — это война!". Ну да, слышать это из уст представителя Евросоюза, который финансирует войну на Украине из "Фонда мира", это действительно забавно! Да Оруэлл даже представить себе не мог такого!В этом же духе составлены и рекомендации по итогам всех этих западных фейков о выборах в России. Так, редакционная статья британской The Times, рассказав о "голосовании под дулом", приходит к выводу: "Ответом Запада на эту тиранию должно стать удвоение усилий по защите демократической Украины". То есть "тирания" — это в России, где проходят выборы (как бы к ним ни относились на Западе), а "демократия" — это на Украине, где выборы полностью отменены за ненадобностью! Да Оруэлл и рядом не стоял с нынешней реальностью!

