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Украинский генерал заявил о чувствительных ударах по ВСУ - РИА Новости, 18.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:31 18.03.2024 (обновлено: 16:38 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/vsu-1934053890.html
Украинский генерал заявил о чувствительных ударах по ВСУ
Украинский генерал заявил о чувствительных ударах по ВСУ - РИА Новости, 18.03.2024
Украинский генерал заявил о чувствительных ударах по ВСУ
Российская армия наносит чувствительные удары по ВСУ, которые в том числе приводят к уничтожению американских ЗРК Patriot, констатировал генерал украинских... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T16:31
2024-03-18T16:38
специальная военная операция на украине
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сергей кривонос
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Российская армия наносит чувствительные удары по ВСУ, которые в том числе приводят к уничтожению американских ЗРК Patriot, констатировал генерал украинских войск в отставке, экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности Украины Сергей Кривонос. Министерство обороны РФ в минувшую пятницу объявило, что российские военные за неделю уничтожили сразу две украинские боевые машины ЗРК Patriot производства США. "Убитая инициатива привела к тому, что мы теряем те же Patriot. Когда начинаем разбираться, почему враг в Patriot попал, почему они, стояли, оказывается, ждали команды на движение", - сказал Кривонос в интервью украинскому телеканалу "Прямой". Имея мощную радиотехническую, радиоэлектронную и космическую разведку, Россия быстро высчитывает позиции украинских войск и техники, отметил генерал. "Таких примеров на этой неделе было достаточно, когда враг, учитывая неправильное применение определенных подразделений, быстро наносит удары по позициям. И удары чувствительные... Нужно наращивать мобильность и быстроту принятия решений", - отметил Кривонос. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html
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в мире, россия, украина, сергей кривонос, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Сергей Кривонос, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Украинский генерал заявил о чувствительных ударах по ВСУ

Генерал в отставке Кривонос: ВС России наносят чувствительные удары по ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы 3-го армейского корпуса группировки "Юг" ведут огонь из 152-миллиметровой гаубицы Д-20 по позициям ВСУ
Артиллеристы 3-го армейского корпуса группировки Юг ведут огонь из 152-миллиметровой гаубицы Д-20 по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Артиллеристы 3-го армейского корпуса группировки "Юг" ведут огонь из 152-миллиметровой гаубицы Д-20 по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Российская армия наносит чувствительные удары по ВСУ, которые в том числе приводят к уничтожению американских ЗРК Patriot, констатировал генерал украинских войск в отставке, экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности Украины Сергей Кривонос.
Министерство обороны РФ в минувшую пятницу объявило, что российские военные за неделю уничтожили сразу две украинские боевые машины ЗРК Patriot производства США.
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"Убитая инициатива привела к тому, что мы теряем те же Patriot. Когда начинаем разбираться, почему враг в Patriot попал, почему они, стояли, оказывается, ждали команды на движение", - сказал Кривонос в интервью украинскому телеканалу "Прямой".
Имея мощную радиотехническую, радиоэлектронную и космическую разведку, Россия быстро высчитывает позиции украинских войск и техники, отметил генерал. "Таких примеров на этой неделе было достаточно, когда враг, учитывая неправильное применение определенных подразделений, быстро наносит удары по позициям. И удары чувствительные... Нужно наращивать мобильность и быстроту принятия решений", - отметил Кривонос.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
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