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Украинский генерал заявил о чувствительных ударах по ВСУ
Украинский генерал заявил о чувствительных ударах по ВСУ - РИА Новости, 18.03.2024
Украинский генерал заявил о чувствительных ударах по ВСУ
Российская армия наносит чувствительные удары по ВСУ, которые в том числе приводят к уничтожению американских ЗРК Patriot, констатировал генерал украинских... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T16:31
2024-03-18T16:31
2024-03-18T16:38
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Российская армия наносит чувствительные удары по ВСУ, которые в том числе приводят к уничтожению американских ЗРК Patriot, констатировал генерал украинских войск в отставке, экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности Украины Сергей Кривонос. Министерство обороны РФ в минувшую пятницу объявило, что российские военные за неделю уничтожили сразу две украинские боевые машины ЗРК Patriot производства США. "Убитая инициатива привела к тому, что мы теряем те же Patriot. Когда начинаем разбираться, почему враг в Patriot попал, почему они, стояли, оказывается, ждали команды на движение", - сказал Кривонос в интервью украинскому телеканалу "Прямой". Имея мощную радиотехническую, радиоэлектронную и космическую разведку, Россия быстро высчитывает позиции украинских войск и техники, отметил генерал. "Таких примеров на этой неделе было достаточно, когда враг, учитывая неправильное применение определенных подразделений, быстро наносит удары по позициям. И удары чувствительные... Нужно наращивать мобильность и быстроту принятия решений", - отметил Кривонос. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, сергей кривонос, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Сергей Кривонос, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Украинский генерал заявил о чувствительных ударах по ВСУ
Генерал в отставке Кривонос: ВС России наносят чувствительные удары по ВСУ
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Российская армия наносит чувствительные удары по ВСУ, которые в том числе приводят к уничтожению американских ЗРК Patriot, констатировал генерал украинских войск в отставке, экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности Украины Сергей Кривонос.
Министерство обороны РФ
в минувшую пятницу объявило, что российские военные за неделю уничтожили сразу две украинские боевые машины ЗРК Patriot производства США
.
Украине предложено капитулировать
"Убитая инициатива привела к тому, что мы теряем те же Patriot. Когда начинаем разбираться, почему враг в Patriot попал, почему они, стояли, оказывается, ждали команды на движение", - сказал Кривонос в интервью украинскому телеканалу "Прямой".
Имея мощную радиотехническую, радиоэлектронную и космическую разведку, Россия быстро высчитывает позиции украинских войск и техники, отметил генерал. "Таких примеров на этой неделе было достаточно, когда враг, учитывая неправильное применение определенных подразделений, быстро наносит удары по позициям. И удары чувствительные... Нужно наращивать мобильность и быстроту принятия решений", - отметил Кривонос.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО
в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров
отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
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