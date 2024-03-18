https://ria.ru/20240318/vsu-1934053890.html

Украинский генерал заявил о чувствительных ударах по ВСУ

Украинский генерал заявил о чувствительных ударах по ВСУ - РИА Новости, 18.03.2024

Украинский генерал заявил о чувствительных ударах по ВСУ

Российская армия наносит чувствительные удары по ВСУ, которые в том числе приводят к уничтожению американских ЗРК Patriot, констатировал генерал украинских... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T16:31

2024-03-18T16:31

2024-03-18T16:38

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Российская армия наносит чувствительные удары по ВСУ, которые в том числе приводят к уничтожению американских ЗРК Patriot, констатировал генерал украинских войск в отставке, экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности Украины Сергей Кривонос. Министерство обороны РФ в минувшую пятницу объявило, что российские военные за неделю уничтожили сразу две украинские боевые машины ЗРК Patriot производства США. "Убитая инициатива привела к тому, что мы теряем те же Patriot. Когда начинаем разбираться, почему враг в Patriot попал, почему они, стояли, оказывается, ждали команды на движение", - сказал Кривонос в интервью украинскому телеканалу "Прямой". Имея мощную радиотехническую, радиоэлектронную и космическую разведку, Россия быстро высчитывает позиции украинских войск и техники, отметил генерал. "Таких примеров на этой неделе было достаточно, когда враг, учитывая неправильное применение определенных подразделений, быстро наносит удары по позициям. И удары чувствительные... Нужно наращивать мобильность и быстроту принятия решений", - отметил Кривонос. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, сергей кривонос, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф