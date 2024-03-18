https://ria.ru/20240318/vsu-1934049814.html

Украинский военный сообщил об ухудшении ситуации в Часове Яре

Украинский военный сообщил об ухудшении ситуации в Часове Яре - РИА Новости, 18.03.2024

Украинский военный сообщил об ухудшении ситуации в Часове Яре

Офицер спецназа ВСУ рассказал, что ситуация в подконтрольном украинским силам городе Часов Яр в ДНР плохая и ухудшается с каждым днем, пишет в понедельник... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T16:17

2024-03-18T16:17

2024-03-18T18:25

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

часов яр

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Офицер спецназа ВСУ рассказал, что ситуация в подконтрольном украинским силам городе Часов Яр в ДНР плохая и ухудшается с каждым днем, пишет в понедельник британская газета Times. "Ситуация там очень плохая и ухудшается с каждым днем", - рассказал изданию Виталий Овчаренко, офицер спецназа, расквартированного в Часов Яре. На прошлой неделе советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявил РИА Новости, что российские войска улучшили тактическое положение рядом с городом Часов Яр. Город Часов Яр находится в ДНР в 15 километрах к западу от Артемовска.

https://ria.ru/20240316/zapad-1933365303.html

https://ria.ru/20240318/udar-1934005087.html

донецкая народная республика

часов яр

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецкая народная республика, часов яр, вооруженные силы украины