https://ria.ru/20240318/vsu-1934049814.html
Украинский военный сообщил об ухудшении ситуации в Часове Яре
Украинский военный сообщил об ухудшении ситуации в Часове Яре - РИА Новости, 18.03.2024
Украинский военный сообщил об ухудшении ситуации в Часове Яре
Офицер спецназа ВСУ рассказал, что ситуация в подконтрольном украинским силам городе Часов Яр в ДНР плохая и ухудшается с каждым днем, пишет в понедельник... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T16:17
2024-03-18T16:17
2024-03-18T18:25
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
часов яр
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Офицер спецназа ВСУ рассказал, что ситуация в подконтрольном украинским силам городе Часов Яр в ДНР плохая и ухудшается с каждым днем, пишет в понедельник британская газета Times. "Ситуация там очень плохая и ухудшается с каждым днем", - рассказал изданию Виталий Овчаренко, офицер спецназа, расквартированного в Часов Яре. На прошлой неделе советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявил РИА Новости, что российские войска улучшили тактическое положение рядом с городом Часов Яр. Город Часов Яр находится в ДНР в 15 километрах к западу от Артемовска.
https://ria.ru/20240316/zapad-1933365303.html
https://ria.ru/20240318/udar-1934005087.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, часов яр, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Часов Яр, Вооруженные силы Украины
Украинский военный сообщил об ухудшении ситуации в Часове Яре
Военный ВСУ рассказал, что ситуация в Часове Яре ухудшается с каждым днем