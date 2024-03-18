Рейтинг@Mail.ru
Украинский военный сообщил об ухудшении ситуации в Часове Яре - РИА Новости, 18.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:17 18.03.2024 (обновлено: 18:25 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/vsu-1934049814.html
Украинский военный сообщил об ухудшении ситуации в Часове Яре
Украинский военный сообщил об ухудшении ситуации в Часове Яре - РИА Новости, 18.03.2024
Украинский военный сообщил об ухудшении ситуации в Часове Яре
Офицер спецназа ВСУ рассказал, что ситуация в подконтрольном украинским силам городе Часов Яр в ДНР плохая и ухудшается с каждым днем, пишет в понедельник... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T16:17
2024-03-18T18:25
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
часов яр
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856280571_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_86ec1d016a5812c5814a0f030d0d1517.jpg
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Офицер спецназа ВСУ рассказал, что ситуация в подконтрольном украинским силам городе Часов Яр в ДНР плохая и ухудшается с каждым днем, пишет в понедельник британская газета Times. "Ситуация там очень плохая и ухудшается с каждым днем", - рассказал изданию Виталий Овчаренко, офицер спецназа, расквартированного в Часов Яре. На прошлой неделе советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявил РИА Новости, что российские войска улучшили тактическое положение рядом с городом Часов Яр. Город Часов Яр находится в ДНР в 15 километрах к западу от Артемовска.
https://ria.ru/20240316/zapad-1933365303.html
https://ria.ru/20240318/udar-1934005087.html
донецкая народная республика
часов яр
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856280571_358:378:2584:2048_1920x0_80_0_0_3c46391cdd673daac5e691d78df7a7f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, часов яр, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Часов Яр, Вооруженные силы Украины
Украинский военный сообщил об ухудшении ситуации в Часове Яре

Военный ВСУ рассказал, что ситуация в Часове Яре ухудшается с каждым днем

© AP Photo / LIBKOSУкраинский военнослужащий в укрытии в городе Часов Яр
Украинский военнослужащий в укрытии в городе Часов Яр - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинский военнослужащий в укрытии в городе Часов Яр. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Офицер спецназа ВСУ рассказал, что ситуация в подконтрольном украинским силам городе Часов Яр в ДНР плохая и ухудшается с каждым днем, пишет в понедельник британская газета Times.
"Ситуация там очень плохая и ухудшается с каждым днем", - рассказал изданию Виталий Овчаренко, офицер спецназа, расквартированного в Часов Яре.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
Ставок больше нет: Запад поставил все на поражение России
16 марта, 08:00
На прошлой неделе советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявил РИА Новости, что российские войска улучшили тактическое положение рядом с городом Часов Яр.
Город Часов Яр находится в ДНР в 15 километрах к западу от Артемовска.
Артиллеристы ВС России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
ВС России ударили по месту совещания командиров ВСУ и СБУ
Вчера, 14:08
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаЧасов ЯрВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала