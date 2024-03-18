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СМИ: украинские войска еле удерживают оборону под Купянском - РИА Новости, 18.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:59 18.03.2024 (обновлено: 19:10 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/vsu-1934042686.html
СМИ: украинские войска еле удерживают оборону под Купянском
СМИ: украинские войска еле удерживают оборону под Купянском - РИА Новости, 18.03.2024
СМИ: украинские войска еле удерживают оборону под Купянском
Украинский военный рассказал, что ВСУ едва могут удерживать оборону на Купянском направлении, не говоря уже о продвижении вперед, пишет британская газета The... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T15:59
2024-03-18T19:10
специальная военная операция на украине
в мире
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Украинский военный рассказал, что ВСУ едва могут удерживать оборону на Купянском направлении, не говоря уже о продвижении вперед, пишет британская газета The Times.Как отмечает издание, пехотинец ВСУ с позывным Лемур по дороге до Купянска дал мрачную оценку тому, что происходит на поле боя. "Мы едва можем удерживать оборону, не говоря уже о том, чтобы двигаться вперед. Мы теряем так много людей", — заявил пехотинец газете. Ранее американское издание Daily Beast со ссылкой на солдат ВСУ сообщало, что находящиеся в Купянске украинские военные опасаются пророссийски настроенных местных жителей, которые хотят, чтобы город перешел под контроль России. Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в середине февраля заявлял, что украинские войска несут большие потери на Купянском направлении, а российские военные продолжают продвигаться в сторону Купянска.
https://ria.ru/20240311/kupyansk-1932316719.html
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в мире, россия, харьковская область, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Украина
СМИ: украинские войска еле удерживают оборону под Купянском

Times: пехотинец ВСУ Лемур рассказал о проблемах в обороне под Купянском

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Украинский военный рассказал, что ВСУ едва могут удерживать оборону на Купянском направлении, не говоря уже о продвижении вперед, пишет британская газета The Times.
Как отмечает издание, пехотинец ВСУ с позывным Лемур по дороге до Купянска дал мрачную оценку тому, что происходит на поле боя.
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
СМИ: украинские военные в Купянске опасаются местных жителей
11 марта, 15:35
"Мы едва можем удерживать оборону, не говоря уже о том, чтобы двигаться вперед. Мы теряем так много людей", — заявил пехотинец газете.
Ранее американское издание Daily Beast со ссылкой на солдат ВСУ сообщало, что находящиеся в Купянске украинские военные опасаются пророссийски настроенных местных жителей, которые хотят, чтобы город перешел под контроль России.
Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в середине февраля заявлял, что украинские войска несут большие потери на Купянском направлении, а российские военные продолжают продвигаться в сторону Купянска.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Харьков - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
"Будем отступать". Зеленскому сообщили тревожные новости о Харькове
8 марта, 02:55
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияХарьковская областьВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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