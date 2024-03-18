https://ria.ru/20240318/vsu-1934042686.html

СМИ: украинские войска еле удерживают оборону под Купянском

СМИ: украинские войска еле удерживают оборону под Купянском - РИА Новости, 18.03.2024

СМИ: украинские войска еле удерживают оборону под Купянском

Украинский военный рассказал, что ВСУ едва могут удерживать оборону на Купянском направлении, не говоря уже о продвижении вперед, пишет британская газета The... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T15:59

2024-03-18T15:59

2024-03-18T19:10

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Украинский военный рассказал, что ВСУ едва могут удерживать оборону на Купянском направлении, не говоря уже о продвижении вперед, пишет британская газета The Times.Как отмечает издание, пехотинец ВСУ с позывным Лемур по дороге до Купянска дал мрачную оценку тому, что происходит на поле боя. "Мы едва можем удерживать оборону, не говоря уже о том, чтобы двигаться вперед. Мы теряем так много людей", — заявил пехотинец газете. Ранее американское издание Daily Beast со ссылкой на солдат ВСУ сообщало, что находящиеся в Купянске украинские военные опасаются пророссийски настроенных местных жителей, которые хотят, чтобы город перешел под контроль России. Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в середине февраля заявлял, что украинские войска несут большие потери на Купянском направлении, а российские военные продолжают продвигаться в сторону Купянска.

https://ria.ru/20240311/kupyansk-1932316719.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, харьковская область, вооруженные силы украины, украина