https://ria.ru/20240318/vsu-1934042686.html
СМИ: украинские войска еле удерживают оборону под Купянском
СМИ: украинские войска еле удерживают оборону под Купянском - РИА Новости, 18.03.2024
СМИ: украинские войска еле удерживают оборону под Купянском
Украинский военный рассказал, что ВСУ едва могут удерживать оборону на Купянском направлении, не говоря уже о продвижении вперед, пишет британская газета The... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T15:59
2024-03-18T15:59
2024-03-18T19:10
специальная военная операция на украине
в мире
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/19/1854233957_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_b0a90424df15bc560827d4aef85b749b.jpg
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Украинский военный рассказал, что ВСУ едва могут удерживать оборону на Купянском направлении, не говоря уже о продвижении вперед, пишет британская газета The Times.Как отмечает издание, пехотинец ВСУ с позывным Лемур по дороге до Купянска дал мрачную оценку тому, что происходит на поле боя. "Мы едва можем удерживать оборону, не говоря уже о том, чтобы двигаться вперед. Мы теряем так много людей", — заявил пехотинец газете. Ранее американское издание Daily Beast со ссылкой на солдат ВСУ сообщало, что находящиеся в Купянске украинские военные опасаются пророссийски настроенных местных жителей, которые хотят, чтобы город перешел под контроль России. Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в середине февраля заявлял, что украинские войска несут большие потери на Купянском направлении, а российские военные продолжают продвигаться в сторону Купянска.
https://ria.ru/20240311/kupyansk-1932316719.html
https://ria.ru/20240308/kharkov-1931850640.html
россия
харьковская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/19/1854233957_16:0:2747:2048_1920x0_80_0_0_4e07dac30699c870e46b37e461851bff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, харьковская область, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Украина
СМИ: украинские войска еле удерживают оборону под Купянском
Times: пехотинец ВСУ Лемур рассказал о проблемах в обороне под Купянском