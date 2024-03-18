https://ria.ru/20240318/vsu-1933955460.html

СМИ сообщили о нехватке десятков военных бригад в украинской армии

СМИ сообщили о нехватке десятков военных бригад в украинской армии - РИА Новости, 18.03.2024

СМИ сообщили о нехватке десятков военных бригад в украинской армии

Украинским войскам недостает десятков военных бригад, пишет журнал Forbes. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T11:55

2024-03-18T11:55

2024-03-18T15:45

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Украинским войскам недостает десятков военных бригад, пишет журнал Forbes. "Нехватка живой силы на Украине, скорее всего, исчисляется десятками бригад", — указано в материале.По мнению издания, у Киева недостаточно новых подразделений, чтобы провести ротацию войск.Как пример журнал привел ситуацию, когда под Работино в Запорожской области в качестве подкрепления направили одно не оснащенное тяжелой техникой подразделениеПо информации Forbes, в районе села находятся две украинские бригады — 65-я и 82-я. Третья бригада, 47-я, была ранее направлена под Авдеевку в ДНР. Журнал, который ссылается на пост бригады ВСУ в соцсетях, пишет, что недавно к Работино отправили 141-ю бригаду, которую сформировали летом 2023 года. Но у этого подразделения нет новых танков и, похоже, ему недостает вспомогательных сил. Возможная нехватка тяжелой техники у бригады напоминает, что после провального контрнаступления Киеву трудно одинаково оснастить все подразделения, подчеркнуло издание. "Это только одна бригада в вооруженных силах, у которых их должна быть сотня", — пишет Forbes. Работино — село на линии фронта в Запорожской области. Киевские власти преподносят его как главное достижение провалившегося контрнаступления ВСУ с июня прошлого года. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.В субботу сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов сообщил, что бойцы закрепились в центре Работино на Запорожском направлении.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запретили. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Как сообщал в октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского, ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматам приходится призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание The New York Times ранее сообщало, что Киев стремится привлечь больше женщин в армию и эти действия говорят об огромных потерях в ВСУ.

https://ria.ru/20240317/prodvizhenie-1933641421.html

https://ria.ru/20240311/ukraina-1932345691.html

https://ria.ru/20240110/pravitelstvo-1920418222.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, работино, вооруженные силы украины, россия, запорожская область