https://ria.ru/20240318/volontery-1933975479.html

Волонтеры Всемирного фестиваля молодежи получили благодарственные письма

Волонтеры Всемирного фестиваля молодежи получили благодарственные письма - РИА Новости, 18.03.2024

Волонтеры Всемирного фестиваля молодежи получили благодарственные письма

Церемония награждения волонтеров, работающих на Всемирном фестивале молодежи, прошла в понедельник, им вручили благодарственные письма и сувенирную продукцию,... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T12:53

2024-03-18T12:53

2024-03-18T12:53

сочи

россия

владимир путин

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 18 мар – РИА Новости. Церемония награждения волонтеров, работающих на Всемирном фестивале молодежи, прошла в понедельник, им вручили благодарственные письма и сувенирную продукцию, сообщили в пресс-службе администрации Сочи. В понедельник заместитель мэра Сочи Елена Канюк поприветствовала волонтеров в Доме молодежи. "На встрече ребятам вручили благодарственные письма и брендированную сувенирную продукцию Всемирного фестиваля молодежи - 2024. Всего в ВФМ принимали участие 150 городских волонтеров. Почти три недели сочинцы-добровольцы встречали и провожали участников фестиваля на входных воротах города – в аэропорту и железнодорожном вокзале Адлер", - сообщается в релизе мэрии. Всемирный фестиваль молодежи проходил с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи 2024. По данным Ruptly, во Всемирном фестивале молодежи приняли участие более 30 тысяч человек, половина из них приехала из-за границы. Гости фестиваля установили мировой рекорд, устроив самый многонациональный хоровод дружбы, в нем участвовали представители 73 национальностей из 150 стран мира.

https://ria.ru/20240307/festival-1931609894.html

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сочи, россия, владимир путин, всемирный фестиваль молодежи — 2024