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Волонтеры Всемирного фестиваля молодежи получили благодарственные письма - РИА Новости, 18.03.2024
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12:53 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/volontery-1933975479.html
Волонтеры Всемирного фестиваля молодежи получили благодарственные письма
Волонтеры Всемирного фестиваля молодежи получили благодарственные письма - РИА Новости, 18.03.2024
Волонтеры Всемирного фестиваля молодежи получили благодарственные письма
Церемония награждения волонтеров, работающих на Всемирном фестивале молодежи, прошла в понедельник, им вручили благодарственные письма и сувенирную продукцию,... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T12:53
2024-03-18T12:53
сочи
россия
владимир путин
всемирный фестиваль молодежи — 2024
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СИРИУС, 18 мар – РИА Новости. Церемония награждения волонтеров, работающих на Всемирном фестивале молодежи, прошла в понедельник, им вручили благодарственные письма и сувенирную продукцию, сообщили в пресс-службе администрации Сочи. В понедельник заместитель мэра Сочи Елена Канюк поприветствовала волонтеров в Доме молодежи. "На встрече ребятам вручили благодарственные письма и брендированную сувенирную продукцию Всемирного фестиваля молодежи - 2024. Всего в ВФМ принимали участие 150 городских волонтеров. Почти три недели сочинцы-добровольцы встречали и провожали участников фестиваля на входных воротах города – в аэропорту и железнодорожном вокзале Адлер", - сообщается в релизе мэрии. Всемирный фестиваль молодежи проходил с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи 2024. По данным Ruptly, во Всемирном фестивале молодежи приняли участие более 30 тысяч человек, половина из них приехала из-за границы. Гости фестиваля установили мировой рекорд, устроив самый многонациональный хоровод дружбы, в нем участвовали представители 73 национальностей из 150 стран мира.
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сочи, россия, владимир путин, всемирный фестиваль молодежи — 2024
Сочи, Россия, Владимир Путин, Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Волонтеры Всемирного фестиваля молодежи получили благодарственные письма

Волонтеры ВФМ получили благодарственные письма и сувениры

© Фото : Сочи Официальный/TelegramЦеремония награждения городских волонтеров Всемирного фестиваля молодежи 2024 в Сочи
Церемония награждения городских волонтеров Всемирного фестиваля молодежи 2024 в Сочи - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© Фото : Сочи Официальный/Telegram
Церемония награждения городских волонтеров Всемирного фестиваля молодежи 2024 в Сочи
Читать ria.ru в
СИРИУС, 18 мар – РИА Новости. Церемония награждения волонтеров, работающих на Всемирном фестивале молодежи, прошла в понедельник, им вручили благодарственные письма и сувенирную продукцию, сообщили в пресс-службе администрации Сочи.
В понедельник заместитель мэра Сочи Елена Канюк поприветствовала волонтеров в Доме молодежи.
© Фото : Сочи Официальный/TelegramЦеремония награждения городских волонтеров Всемирного фестиваля молодежи 2024 в Сочи
Церемония награждения городских волонтеров Всемирного фестиваля молодежи 2024 в Сочи - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© Фото : Сочи Официальный/Telegram
Церемония награждения городских волонтеров Всемирного фестиваля молодежи 2024 в Сочи
«
"На встрече ребятам вручили благодарственные письма и брендированную сувенирную продукцию Всемирного фестиваля молодежи - 2024. Всего в ВФМ принимали участие 150 городских волонтеров. Почти три недели сочинцы-добровольцы встречали и провожали участников фестиваля на входных воротах города – в аэропорту и железнодорожном вокзале Адлер", - сообщается в релизе мэрии.
Всемирный фестиваль молодежи проходил с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи 2024.
По данным Ruptly, во Всемирном фестивале молодежи приняли участие более 30 тысяч человек, половина из них приехала из-за границы. Гости фестиваля установили мировой рекорд, устроив самый многонациональный хоровод дружбы, в нем участвовали представители 73 национальностей из 150 стран мира.
Спасибо Путину, России. Впечатления участников Всемирного фестиваля молодежи - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
Иностранные гости ВФМ поблагодарили Россию и Путина
7 марта, 00:54
 
СочиРоссияВладимир ПутинВсемирный фестиваль молодежи — 2024
 
 
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