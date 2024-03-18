Волонтеры Всемирного фестиваля молодежи получили благодарственные письма
Волонтеры ВФМ получили благодарственные письма и сувениры
© Фото : Сочи Официальный/TelegramЦеремония награждения городских волонтеров Всемирного фестиваля молодежи 2024 в Сочи
Церемония награждения городских волонтеров Всемирного фестиваля молодежи 2024 в Сочи
СИРИУС, 18 мар – РИА Новости. Церемония награждения волонтеров, работающих на Всемирном фестивале молодежи, прошла в понедельник, им вручили благодарственные письма и сувенирную продукцию, сообщили в пресс-службе администрации Сочи.
В понедельник заместитель мэра Сочи Елена Канюк поприветствовала волонтеров в Доме молодежи.
© Фото : Сочи Официальный/TelegramЦеремония награждения городских волонтеров Всемирного фестиваля молодежи 2024 в Сочи
Церемония награждения городских волонтеров Всемирного фестиваля молодежи 2024 в Сочи
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"На встрече ребятам вручили благодарственные письма и брендированную сувенирную продукцию Всемирного фестиваля молодежи - 2024. Всего в ВФМ принимали участие 150 городских волонтеров. Почти три недели сочинцы-добровольцы встречали и провожали участников фестиваля на входных воротах города – в аэропорту и железнодорожном вокзале Адлер", - сообщается в релизе мэрии.
Всемирный фестиваль молодежи проходил с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи 2024.
По данным Ruptly, во Всемирном фестивале молодежи приняли участие более 30 тысяч человек, половина из них приехала из-за границы. Гости фестиваля установили мировой рекорд, устроив самый многонациональный хоровод дружбы, в нем участвовали представители 73 национальностей из 150 стран мира.