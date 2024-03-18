https://ria.ru/20240318/voennye-1934011359.html

СМИ раскрыли, зачем военные НАТО находятся на Украине

СМИ раскрыли, зачем военные НАТО находятся на Украине - РИА Новости, 18.03.2024

СМИ раскрыли, зачем военные НАТО находятся на Украине

Испанская газета Pais утверждает, что военные НАТО находятся на Украине с целью осуществления контроля за поставляемым Киеву вооружением, проведения... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T14:23

2024-03-18T14:23

2024-03-18T14:50

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Испанская газета Pais утверждает, что военные НАТО находятся на Украине с целью осуществления контроля за поставляемым Киеву вооружением, проведения разведопераций и обучения. "Военные НАТО уже находятся в Украине для контроля над вооружениями, разведывательных операций и обучения", - говорится в заголовке статьи, посвященной теме пребывания военных НАТО на украинской территории. Как отмечает Pais, именно недавние заявления президента Франции Эммануэля Макрона не только открыли дискуссию на эту тему, но и "послужили подтверждением того, что на украинской земле уже находятся военнослужащие из стран НАТО". При этом издание утверждает, что военные НАТО "не принимают участия в боевых действиях". Ранее глава польского МИД Радослав Сикорский сообщил, что некоторые страны НАТО уже направили своих военных на Украину. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова Сикорского, заявила РИА Новости, что "дальше скрывать это они уже не могли". Макрон ранее сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Его слова подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил во Франции. Лидеры всех политических партий обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт, в легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом. Вскоре после заявлений Макрона канцлер Германии Олаф Шольц и министр обороны страны Борис Писториус заявили, что Берлин не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине. В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет". В интервью журналисту Дмитрию Киселеву президент РФ Владимир Путин заявил, что у Макрона есть некоторая обида на Москву за то, что Россия якобы выдавливает Францию из Африки. На самом деле российская сторона никого не выдавливала, а африканские страны самостоятельно выбирали сотрудничество с российскими экономическими операторами, подчеркнул президент. Путин прокомментировал и антироссийские выпады Макрона по украинскому вопросу. Российский лидер предупредил, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Франции красных линий в отношении поддержки Украины президент заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.

https://ria.ru/20240318/udar-1933913844.html

https://ria.ru/20240317/mirnoe-1933677973.html

https://ria.ru/20240317/odessa-1933769527.html

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