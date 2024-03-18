https://ria.ru/20240318/voda-1933920923.html

В Узбекистане предложили использовать дождевую воду из-за маловодья

В Узбекистане предложили использовать дождевую воду из-за маловодья - РИА Новости, 18.03.2024

В Узбекистане предложили использовать дождевую воду из-за маловодья

Экологическая партия Узбекистана предлагает разработать программу по использованию очищенной дождевой воды в условиях водного дефицита в странах Центральной... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T10:11

2024-03-18T10:11

2024-03-18T10:30

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ТАШКЕНТ, 18 мар – РИА Новости. Экологическая партия Узбекистана предлагает разработать программу по использованию очищенной дождевой воды в условиях водного дефицита в странах Центральной Азии, сообщает пресс-служба партии. "Экологическая партия Узбекистана предлагает принять программу по внедрению системы использования дождевой воды в нашей стране. Наша партия разработает предложения по этому поводу и внесет их в правительство", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале Экопартии.По данным пресс-службы, только в Центральной Азии площадь ледников сократилась примерно на 30% за последние 50-60 лет, при этом Узбекистан занимает 25-е место в рейтинге стран, страдающих от "водного стресса". В Экопартии считают, что дождевые воды, прошедшие надлежащую очистку, отвечают определенным требованиям по использованию повторно в различных производственных процессах. "По оценкам экспертов, используя дождевую воду, один человек может сэкономить в среднем до 71 литра питьевой воды в день", - добавили в пресс-службе. По информации министерства водного хозяйства Узбекистана, из-за дефицита воды республика сократила ежегодное водопотребление в последнее время до 51-53 миллиардов кубометров в год с 64 миллиарда кубометров в 80-е годы прошлого века. Удельное водопотребление на человека в республике снизилось до 1,56 тысячи кубометров в год, при этом население выросло за эти годы с 15 миллионов человек до 36,8 миллиона в 2023 году. По данным межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии Центральной Азии, обеспеченность водой в регионе к 2040 году может снизиться почти на 25% - до 1,5 тысячи кубометров в год на человека, за счет увеличения потребления и роста экономик этих стран. Чрезмерное водопотребление в реках Амударья и Сырдарья привело к дефициту водных ресурсов в их низовье, в частности, высыханию Аральского моря.

https://ria.ru/20240228/kaspiy-1929996832.html

https://ria.ru/20230226/opresnenie-1854363910.html

узбекистан

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аральское море

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в мире, узбекистан, центральная азия, аральское море, наша партия