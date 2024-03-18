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Песков: страна первого после выборов зарубежного визита Путина уже известна
Песков: страна первого после выборов зарубежного визита Путина уже известна - РИА Новости, 18.03.2024
Песков: страна первого после выборов зарубежного визита Путина уже известна
Страна первого после выборов зарубежного визита кандидата в президенты России и действующего главы государства Владимира Путина определена, Кремль сообщит об... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T01:13
2024-03-18T01:13
2024-03-18T01:13
выборы президента россии — 2024
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Страна первого после выборов зарубежного визита кандидата в президенты России и действующего главы государства Владимира Путина определена, Кремль сообщит об этой поездке своевременно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы сообщим о нем (визите - ред.) своевременно. Он известен", - сказал Песков журналистам. Голосование на выборах президента РФ проводилось три дня - с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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дмитрий песков, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Дмитрий Песков, Владимир Путин
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Страна первого после выборов зарубежного визита кандидата в президенты России и действующего главы государства Владимира Путина определена, Кремль сообщит об этой поездке своевременно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Мы сообщим о нем (визите - ред.) своевременно. Он известен", - сказал Песков журналистам.
Голосование на выборах президента РФ проводилось три дня - с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.