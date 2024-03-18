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Песков: страна первого после выборов зарубежного визита Путина уже известна

Песков: страна первого после выборов зарубежного визита Путина уже известна - РИА Новости, 18.03.2024

Песков: страна первого после выборов зарубежного визита Путина уже известна

Страна первого после выборов зарубежного визита кандидата в президенты России и действующего главы государства Владимира Путина определена, Кремль сообщит об... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T01:13

2024-03-18T01:13

2024-03-18T01:13

выборы президента россии — 2024

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Страна первого после выборов зарубежного визита кандидата в президенты России и действующего главы государства Владимира Путина определена, Кремль сообщит об этой поездке своевременно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы сообщим о нем (визите - ред.) своевременно. Он известен", - сказал Песков журналистам. Голосование на выборах президента РФ проводилось три дня - с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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2024

Анна Гаврилова

Анна Гаврилова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Гаврилова

дмитрий песков, владимир путин