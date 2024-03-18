https://ria.ru/20240318/viktorina-1934060407.html

В Новгородской области многодетный отец выиграл квартиру в викторине

В Новгородской области многодетный отец выиграл квартиру в викторине - РИА Новости, 18.03.2024

В Новгородской области многодетный отец выиграл квартиру в викторине

Житель Великого Новгорода Александр Слуцкий стал обладателем главного приза исторической викторины – квартиры в новостройке. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T16:48

2024-03-18T16:48

2024-03-18T17:10

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 мар - РИА Новости. Житель Великого Новгорода Александр Слуцкий стал обладателем главного приза исторической викторины – квартиры в новостройке. Викторина, посвященная 80-летнию освобождения Новгорода от немецко-фашистских захватчиков, стартовала в середине февраля. Организатор - Новгородское отделение Российского общества историков-архивистов. В дни выборов президента России проходил розыгрыш победителей. Волонтёры отсканировали анкеты с правильными ответами, и с помощью математической модели были определены победители. В воскресенье поздно вечером стало известно имя обладателя однокомнатной квартиры. Им оказался сотрудник новгородского оборонного предприятия Александр Слуцкий, который в начале марта стал многодетным отцом. В семье теперь три дочки, самой старшей из которых 8 лет. "Когда нам позвонили, подумали, что неправда. Потом нам перезвонили, пригласили сегодня посмотреть квартиру. Приехал. Теперь уже больше во всё это верится. Не ожидал, конечно. Думаю, квартира в будущем детям будет",- сказал Слуцкий РИА Новости. По итогам первого и второго дня викторины, в субботу и воскресенье, было разыграно пять машин. Три LadaVesta и две Niva получили две работницы социальной сферы из Великого Новгорода, многодетный отец из Боровичей, строитель из Чудова и директор сельского дома культуры из Старорусского района. Всего для участников викторины подготовлено более 18 тысяч призов.

https://ria.ru/20240316/prizy-1933448135.html

https://ria.ru/20240316/prizy-1933488398.html

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общество, новгородская область, боровичи, великий новгород, жилье, lada vesta