В ПМР возбудили дело из-за подрыва вертолета в воинской части
СК Приднестровья возбудил дело из-за подрыва вертолета в воинской части
Здание Следственного комитета Приднестровья. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Следственный комитет непризнанной Приднестровской Молдавской Республики возбудил уголовное дело по статье "диверсия" в связи с подрывом вертолета на аэродроме в Тирасполе, сообщила пресс-служба ведомства.
Накануне примерно в 12.00 по местному времени неизвестные при помощи FPV-дрона подорвали вертолет Ми-8 на авиационной площадке войсковой части.
"Возбуждено уголовное дело по факту подрыва вертолета МИ-8 МТ по ч.1 ст.277 Уголовного кодекса ПМР (диверсия)", - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте происшествия специалисты обнаружили различные металлические и пластиковые части разорвавшегося беспилотника: электрические двигатели, фрагменты рамы, электронных плат и элементов питания. Назначена специальная экспертиза для установления взрывчатого вещества, которым был начинен беспилотник. Проводятся дальнейшие следственные действия.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.