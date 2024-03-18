https://ria.ru/20240318/vertolet-1933980337.html

В ПМР возбудили дело из-за подрыва вертолета в воинской части

В ПМР возбудили дело из-за подрыва вертолета в воинской части - РИА Новости, 18.03.2024

В ПМР возбудили дело из-за подрыва вертолета в воинской части

Следственный комитет непризнанной Приднестровской Молдавской Республики возбудил уголовное дело по статье "диверсия" в связи с подрывом вертолета на аэродроме в РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T13:08

2024-03-18T13:08

2024-03-18T13:31

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в мире

тирасполь

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ТИРАСПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Следственный комитет непризнанной Приднестровской Молдавской Республики возбудил уголовное дело по статье "диверсия" в связи с подрывом вертолета на аэродроме в Тирасполе, сообщила пресс-служба ведомства.Накануне примерно в 12.00 по местному времени неизвестные при помощи FPV-дрона подорвали вертолет Ми-8 на авиационной площадке войсковой части."Возбуждено уголовное дело по факту подрыва вертолета МИ-8 МТ по ч.1 ст.277 Уголовного кодекса ПМР (диверсия)", - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте происшествия специалисты обнаружили различные металлические и пластиковые части разорвавшегося беспилотника: электрические двигатели, фрагменты рамы, электронных плат и элементов питания. Назначена специальная экспертиза для установления взрывчатого вещества, которым был начинен беспилотник. Проводятся дальнейшие следственные действия.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20240317/udar-1933799218.html

https://ria.ru/20240311/moldaviya-1931695591.html

приднестровская молдавская республика

тирасполь

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Кирилл Волков

приднестровская молдавская республика, в мире, тирасполь