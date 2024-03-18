https://ria.ru/20240318/vatikan-1934063409.html

Ватикан заявил, что папа римский не поздравлял Путина с переизбранием

Ватикан заявил, что папа римский не поздравлял Путина с переизбранием - РИА Новости, 18.03.2024

Ватикан заявил, что папа римский не поздравлял Путина с переизбранием

Информация о поздравлении Владимира Путина со стороны папы Римского Франциска с победой на выборах президента России является ложной, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T17:00

2024-03-18T17:00

2024-03-18T17:00

выборы президента россии — 2024

владимир путин

россия

ватикан

франциск (хорхе марио бергольо)

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ВАТИКАН, 18 мар – РИА Новости. Информация о поздравлении Владимира Путина со стороны папы Римского Франциска с победой на выборах президента России является ложной, сообщили РИА Новости в службе печати Святого престола. В воскресенье вечером глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, якобы общающийся с Папой, сообщил РИА Новости, что понтифик поздравил Владимира Путина с избранием на должность президента России. "Это не соответствует действительности", - сказал собеседник агентства. По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ с 87,28% голосов, Николай Харитонов набирает 4,31% голосов, Владислав Даванков - 3,85% голосов, Леонид Слуцкий - 3,2% голосов.

https://ria.ru/20240309/ukraina-1932065628.html

россия

ватикан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, россия, ватикан, франциск (хорхе марио бергольо)