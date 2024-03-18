https://ria.ru/20240318/vagony-1933885152.html

В Забайкалье сошли с путей 20 вагонов грузового поезда

В Забайкалье сошли с путей 20 вагонов грузового поезда - РИА Новости, 18.03.2024

В Забайкалье сошли с путей 20 вагонов грузового поезда

Двадцать вагонов сошли с путей на Забайкальской железной дороге в результате столкновения с легковым автомобилем, движение поездов приостановлено, сообщается в... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T04:38

2024-03-18T04:38

2024-03-18T05:39

происшествия

забайкальская железная дорога

россия

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Двадцать вагонов сошли с путей на Забайкальской железной дороге в результате столкновения с легковым автомобилем, движение поездов приостановлено, сообщается в Telegram-канале Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры."Сковородинской транспортной прокуратурой организована проверка по факту схода вагонов на станции Бамовская. По предварительной информации 18 марта 2024 года на 7234 км перегона Бамовская-Горелый Забайкальской железной дороги в результате столкновения с легковым автомобилем произошел сход 20 порожних вагонов. Движение поездов приостановлено", - говорится в сообщении.Отмечается, что водитель транспортного средства госпитализирован. В настоящее время проводятся восстановительные работы.Как сообщается на сайте Забайкальской железной дороги, инцидент привел к задержке пассажирского поезда №1 сообщением Владивосток – Москва.

https://ria.ru/20240304/most-1930938030.html

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происшествия, забайкальская железная дорога , россия