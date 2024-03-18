https://ria.ru/20240318/ustroystvo-1934032817.html

В Ингушетии обезвредили взрывное устройство в доме ликвидированного боевика

В Ингушетии обезвредили взрывное устройство в доме ликвидированного боевика - РИА Новости, 18.03.2024

В Ингушетии обезвредили взрывное устройство в доме ликвидированного боевика

Сотрудники правоохранительных органов в городе Сунжа обезвредили взрывное устройство, обнаруженное в доме одного из ликвидированных в начале марта в Ингушетии... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T15:24

2024-03-18T15:24

2024-03-18T15:24

происшествия

назрановский район

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

национальный антитеррористический комитет рф

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НАЛЬЧИК, 18 мар – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов в городе Сунжа обезвредили взрывное устройство, обнаруженное в доме одного из ликвидированных в начале марта в Ингушетии боевиков, сообщила администрация города. "В ходе проведения обследования домовладения по ул. Чеченская г. Сунжа, в котором раннее проживал один из участников бандгруппы, совершившей нападение на стационарный пост с. Кантышево Назрановского района, сотрудниками правоохранительных органов было обнаружено взрывное устройство", - говорится в сообщении. Отмечается, что в целях безопасности взрывное устройство было уничтожено на месте. "В ходе проведения мероприятий никто не пострадал", - уточняет мэрия. Второго марта на территории города Карабулак в Ингушетии был введен режим контртеррористической операции. В одном из многоквартирных домов спецназ ФСБ заблокировал группу бандитов, намеревавшихся совершить резонансные преступления террористической направленности. На следующий день НАК сообщил о нейтрализации шести боевиков. По имеющимся данным, они являлись приверженцами международной террористической организации ИГ* (запрещена в РФ) и были причастны к нападению на пост ДПС и убийству трех сотрудников полиции в марте 2023 года. Трое бандитов, в том числе главарь банды, находились в федеральном розыске.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20240318/fsb-1933934516.html

https://ria.ru/20240316/zaderzhanie-1933441744.html

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происшествия, назрановский район, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), национальный антитеррористический комитет рф