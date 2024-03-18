https://ria.ru/20240318/uragany-1933886696.html

Расчеты "Ураганов" уничтожили автоколонну ВСУ под Авдеевкой

Расчеты "Ураганов" уничтожили автоколонну ВСУ под Авдеевкой - РИА Новости, 18.03.2024

Расчеты "Ураганов" уничтожили автоколонну ВСУ под Авдеевкой

Артиллерийские расчеты РСЗО "Ураган" группировки войск "Центр" уничтожили автоколонну ВСУ, которая подвозила боеприпасы и продовольствие северо-западнее... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T05:07

2024-03-18T05:07

2024-03-18T05:07

специальная военная операция на украине

россия

авдеевка

вооруженные силы украины

центральный военный округ

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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ЛУГАНСК, 18 мар - РИА Новости. Артиллерийские расчеты РСЗО "Ураган" группировки войск "Центр" уничтожили автоколонну ВСУ, которая подвозила боеприпасы и продовольствие северо-западнее Авдеевки, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Реактивщики Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили внеплановую цель, которую обнаружили российские беспилотники. Получив координаты автоколонны, артиллеристы в составе двух боевых машин совершили скоростной марш к огневой позиции и провели поражение цели 220-мм реактивными снарядами по группе подвоза украинских войсках. Выполнив боевую задачу, расчеты сразу же покинули огневую позицию, оставаясь незамеченными для артиллерии противника", - сообщили в МО РФ.

https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html

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россия, авдеевка, вооруженные силы украины, центральный военный округ, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность