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Расчеты "Ураганов" уничтожили автоколонну ВСУ под Авдеевкой - РИА Новости, 18.03.2024
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05:07 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/uragany-1933886696.html
Расчеты "Ураганов" уничтожили автоколонну ВСУ под Авдеевкой
Расчеты "Ураганов" уничтожили автоколонну ВСУ под Авдеевкой - РИА Новости, 18.03.2024
Расчеты "Ураганов" уничтожили автоколонну ВСУ под Авдеевкой
Артиллерийские расчеты РСЗО "Ураган" группировки войск "Центр" уничтожили автоколонну ВСУ, которая подвозила боеприпасы и продовольствие северо-западнее... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T05:07
2024-03-18T05:07
специальная военная операция на украине
россия
авдеевка
вооруженные силы украины
центральный военный округ
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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ЛУГАНСК, 18 мар - РИА Новости. Артиллерийские расчеты РСЗО "Ураган" группировки войск "Центр" уничтожили автоколонну ВСУ, которая подвозила боеприпасы и продовольствие северо-западнее Авдеевки, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Реактивщики Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили внеплановую цель, которую обнаружили российские беспилотники. Получив координаты автоколонны, артиллеристы в составе двух боевых машин совершили скоростной марш к огневой позиции и провели поражение цели 220-мм реактивными снарядами по группе подвоза украинских войсках. Выполнив боевую задачу, расчеты сразу же покинули огневую позицию, оставаясь незамеченными для артиллерии противника", - сообщили в МО РФ.
https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html
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россия, авдеевка, вооруженные силы украины, центральный военный округ, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Авдеевка, Вооруженные силы Украины, Центральный военный округ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Расчеты "Ураганов" уничтожили автоколонну ВСУ под Авдеевкой

МО: расчеты "Ураганов" сорвали подвоз боеприпасов ВСУ северо-западнее Авдеевки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 18 мар - РИА Новости. Артиллерийские расчеты РСЗО "Ураган" группировки войск "Центр" уничтожили автоколонну ВСУ, которая подвозила боеприпасы и продовольствие северо-западнее Авдеевки, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Реактивщики Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили внеплановую цель, которую обнаружили российские беспилотники. Получив координаты автоколонны, артиллеристы в составе двух боевых машин совершили скоростной марш к огневой позиции и провели поражение цели 220-мм реактивными снарядами по группе подвоза украинских войсках. Выполнив боевую задачу, расчеты сразу же покинули огневую позицию, оставаясь незамеченными для артиллерии противника", - сообщили в МО РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияАвдеевкаВооруженные силы УкраиныЦентральный военный округМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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