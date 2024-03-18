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Лавров, глава ШОС и спецпредставитель КНР обсудили ситуацию на Украине - РИА Новости, 18.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:54 18.03.2024 (обновлено: 19:55 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/ukraina-1934099873.html
Лавров, глава ШОС и спецпредставитель КНР обсудили ситуацию на Украине
Лавров, глава ШОС и спецпредставитель КНР обсудили ситуацию на Украине - РИА Новости, 18.03.2024
Лавров, глава ШОС и спецпредставитель КНР обсудили ситуацию на Украине
Ситуацию вокруг украинского кризиса и пути выхода из него обсудили на встрече глава МИД РФ Сергей Лавров, генсек ШОС Чжан Мин и спецпредставитель правительства... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T19:54
2024-03-18T19:55
специальная военная операция на украине
россия
китай
сергей лавров
ли хуэй
чжан мин
шос
в мире
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Ситуацию вокруг украинского кризиса и пути выхода из него обсудили на встрече глава МИД РФ Сергей Лавров, генсек ШОС Чжан Мин и спецпредставитель правительства КНР по Евразии Ли Хуэй. На встрече, состоявшейся в понедельник в Москве, Лавров отметил неприемлемость для России участия в мероприятиях по продвижению так называемой "формулы мира Зеленского", сообщили в МИД РФ. На ней обсудили вопросы работы ШОС, также Чжан Мин и Ли Хуэй попросили Лаврова передать президенту РФ Владимиру Путину поздравления с победой на выборах в России. "Состоялся также обстоятельный разговор о ситуации вокруг украинского кризиса и путях выхода из него. Ли Хуэй проинформировал о своем недавнем европейском турне, проведенном с целью сверки позиций и оценки возможностей его политико-дипломатического урегулирования", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ. Отмечается, что Лавров "подтвердил открытость российской стороны к переговорному решению, подчеркнув неприемлемость для России участия в любых мероприятиях по продвижению "формулы Зеленского" независимо от ее внешней обертки". "Лавров также указал на то, что ответственным предложениям о переговорном процессе должны предшествовать отмена Киевом самозапрета на переговоры с Москвой, прекращение поставок оружия на Украину и четкие сигналы о готовности учитывать современные реалии и законные российские интересы, как это неоднократно подчеркивал президент В.В. Путин", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20240314/peregovory-1932823263.html
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россия, китай, сергей лавров, ли хуэй, чжан мин, шос, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Китай, Сергей Лавров, Ли Хуэй, Чжан Мин, ШОС, В мире, Украина
Лавров, глава ШОС и спецпредставитель КНР обсудили ситуацию на Украине

Лавров, Чжан Мин и Ли Хуэй обсудили пути выхода из украинского кризиса

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы 3-го армейского корпуса группировки "Юг" ведут огонь из 152-миллиметровой гаубицы Д-20 по позициям ВСУ
Артиллеристы 3-го армейского корпуса группировки Юг ведут огонь из 152-миллиметровой гаубицы Д-20 по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
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Артиллеристы 3-го армейского корпуса группировки "Юг" ведут огонь из 152-миллиметровой гаубицы Д-20 по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Ситуацию вокруг украинского кризиса и пути выхода из него обсудили на встрече глава МИД РФ Сергей Лавров, генсек ШОС Чжан Мин и спецпредставитель правительства КНР по Евразии Ли Хуэй.
На встрече, состоявшейся в понедельник в Москве, Лавров отметил неприемлемость для России участия в мероприятиях по продвижению так называемой "формулы мира Зеленского", сообщили в МИД РФ. На ней обсудили вопросы работы ШОС, также Чжан Мин и Ли Хуэй попросили Лаврова передать президенту РФ Владимиру Путину поздравления с победой на выборах в России.
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"Состоялся также обстоятельный разговор о ситуации вокруг украинского кризиса и путях выхода из него. Ли Хуэй проинформировал о своем недавнем европейском турне, проведенном с целью сверки позиций и оценки возможностей его политико-дипломатического урегулирования", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
Отмечается, что Лавров "подтвердил открытость российской стороны к переговорному решению, подчеркнув неприемлемость для России участия в любых мероприятиях по продвижению "формулы Зеленского" независимо от ее внешней обертки".
"Лавров также указал на то, что ответственным предложениям о переговорном процессе должны предшествовать отмена Киевом самозапрета на переговоры с Москвой, прекращение поставок оружия на Украину и четкие сигналы о готовности учитывать современные реалии и законные российские интересы, как это неоднократно подчеркивал президент В.В. Путин", - подчеркивается в сообщении.
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