Лавров, глава ШОС и спецпредставитель КНР обсудили ситуацию на Украине
Лавров, Чжан Мин и Ли Хуэй обсудили пути выхода из украинского кризиса
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы 3-го армейского корпуса группировки "Юг" ведут огонь из 152-миллиметровой гаубицы Д-20 по позициям ВСУ
Артиллеристы 3-го армейского корпуса группировки "Юг" ведут огонь из 152-миллиметровой гаубицы Д-20 по позициям ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Ситуацию вокруг украинского кризиса и пути выхода из него обсудили на встрече глава МИД РФ Сергей Лавров, генсек ШОС Чжан Мин и спецпредставитель правительства КНР по Евразии Ли Хуэй.
На встрече, состоявшейся в понедельник в Москве, Лавров отметил неприемлемость для России участия в мероприятиях по продвижению так называемой "формулы мира Зеленского", сообщили в МИД РФ. На ней обсудили вопросы работы ШОС, также Чжан Мин и Ли Хуэй попросили Лаврова передать президенту РФ Владимиру Путину поздравления с победой на выборах в России.
"Состоялся также обстоятельный разговор о ситуации вокруг украинского кризиса и путях выхода из него. Ли Хуэй проинформировал о своем недавнем европейском турне, проведенном с целью сверки позиций и оценки возможностей его политико-дипломатического урегулирования", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
Отмечается, что Лавров "подтвердил открытость российской стороны к переговорному решению, подчеркнув неприемлемость для России участия в любых мероприятиях по продвижению "формулы Зеленского" независимо от ее внешней обертки".
"Лавров также указал на то, что ответственным предложениям о переговорном процессе должны предшествовать отмена Киевом самозапрета на переговоры с Москвой, прекращение поставок оружия на Украину и четкие сигналы о готовности учитывать современные реалии и законные российские интересы, как это неоднократно подчеркивал президент В.В. Путин", - подчеркивается в сообщении.