https://ria.ru/20240318/ukraina-1934099873.html

Лавров, глава ШОС и спецпредставитель КНР обсудили ситуацию на Украине

Лавров, глава ШОС и спецпредставитель КНР обсудили ситуацию на Украине - РИА Новости, 18.03.2024

Лавров, глава ШОС и спецпредставитель КНР обсудили ситуацию на Украине

Ситуацию вокруг украинского кризиса и пути выхода из него обсудили на встрече глава МИД РФ Сергей Лавров, генсек ШОС Чжан Мин и спецпредставитель правительства... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T19:54

2024-03-18T19:54

2024-03-18T19:55

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шос

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Ситуацию вокруг украинского кризиса и пути выхода из него обсудили на встрече глава МИД РФ Сергей Лавров, генсек ШОС Чжан Мин и спецпредставитель правительства КНР по Евразии Ли Хуэй. На встрече, состоявшейся в понедельник в Москве, Лавров отметил неприемлемость для России участия в мероприятиях по продвижению так называемой "формулы мира Зеленского", сообщили в МИД РФ. На ней обсудили вопросы работы ШОС, также Чжан Мин и Ли Хуэй попросили Лаврова передать президенту РФ Владимиру Путину поздравления с победой на выборах в России. "Состоялся также обстоятельный разговор о ситуации вокруг украинского кризиса и путях выхода из него. Ли Хуэй проинформировал о своем недавнем европейском турне, проведенном с целью сверки позиций и оценки возможностей его политико-дипломатического урегулирования", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ. Отмечается, что Лавров "подтвердил открытость российской стороны к переговорному решению, подчеркнув неприемлемость для России участия в любых мероприятиях по продвижению "формулы Зеленского" независимо от ее внешней обертки". "Лавров также указал на то, что ответственным предложениям о переговорном процессе должны предшествовать отмена Киевом самозапрета на переговоры с Москвой, прекращение поставок оружия на Украину и четкие сигналы о готовности учитывать современные реалии и законные российские интересы, как это неоднократно подчеркивал президент В.В. Путин", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20240314/peregovory-1932823263.html

https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, китай, сергей лавров, ли хуэй, чжан мин, шос, в мире, украина