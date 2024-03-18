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Главы МИД стран ЕС утвердили выделение новой военной помощи Украине - РИА Новости, 18.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:04 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/ukraina-1934089476.html
Главы МИД стран ЕС утвердили выделение новой военной помощи Украине
Главы МИД стран ЕС утвердили выделение новой военной помощи Украине - РИА Новости, 18.03.2024
Главы МИД стран ЕС утвердили выделение новой военной помощи Украине
Главы МИД стран Евросоюза на заседании в Брюсселе в понедельник утвердили решение о выделении пяти миллиардов евро в Европейский фонд мира для финансирования... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T19:04
2024-03-18T19:04
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
брюссель
сергей лавров
евросоюз
нато
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БРЮССЕЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Главы МИД стран Евросоюза на заседании в Брюсселе в понедельник утвердили решение о выделении пяти миллиардов евро в Европейский фонд мира для финансирования военной помощи Украине на 2024 год, следует из заявления Совета Евросоюза. "Сегодня Совет ЕС решил увеличить финансирование Европейского фонда мира на пять миллиардов евро и предусмотреть это финансирование для Украины через создание в рамках Европейского фонда мира специального фонда помощи Украины", - указывается в документе. Там также отмечается, что финансирование из фонда пойдет как на летальную, так и на нелетальную помощь Киеву, а также на тренировочные операции. Ранее постпреды стран-членов ЕС принципиально согласовали выделение в Европейский фонд мира пяти миллиардов евро для оказания военной помощи Украине в 2024 году. Внебюджетный Европейский фонд мира (European Peace Facility, EPF) был создан ЕС в марте 2021 года, чтобы повысить способность предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность. Фонд рассчитывался в рамках порядка 5,7 миллиарда евро на период 2021-2027 годов. Однако большая часть средств из этого фонда уже была зарезервирована для частичной компенсации государствам-членам ЕС средств (всего странами ЕС из фонда на оружие для Украины было выделено уже семь траншей примерно по 500 миллионов евро каждый), потраченных на оказание военной помощи Украине. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240316/godovschina-1933366180.html
https://ria.ru/20240316/zapad-1933365303.html
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в мире, украина, россия, брюссель, сергей лавров, евросоюз, нато, совет евросоюза
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Брюссель, Сергей Лавров, Евросоюз, НАТО, Совет Евросоюза
Главы МИД стран ЕС утвердили выделение новой военной помощи Украине

Главы МИД стран ЕС утвердили выделение пяти миллиардов евро военной помощи Киеву

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Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
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БРЮССЕЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Главы МИД стран Евросоюза на заседании в Брюсселе в понедельник утвердили решение о выделении пяти миллиардов евро в Европейский фонд мира для финансирования военной помощи Украине на 2024 год, следует из заявления Совета Евросоюза.
"Сегодня Совет ЕС решил увеличить финансирование Европейского фонда мира на пять миллиардов евро и предусмотреть это финансирование для Украины через создание в рамках Европейского фонда мира специального фонда помощи Украины", - указывается в документе.
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Там также отмечается, что финансирование из фонда пойдет как на летальную, так и на нелетальную помощь Киеву, а также на тренировочные операции.
Ранее постпреды стран-членов ЕС принципиально согласовали выделение в Европейский фонд мира пяти миллиардов евро для оказания военной помощи Украине в 2024 году.
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Внебюджетный Европейский фонд мира (European Peace Facility, EPF) был создан ЕС в марте 2021 года, чтобы повысить способность предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность. Фонд рассчитывался в рамках порядка 5,7 миллиарда евро на период 2021-2027 годов. Однако большая часть средств из этого фонда уже была зарезервирована для частичной компенсации государствам-членам ЕС средств (всего странами ЕС из фонда на оружие для Украины было выделено уже семь траншей примерно по 500 миллионов евро каждый), потраченных на оказание военной помощи Украине.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияБрюссельСергей ЛавровЕвросоюзНАТОСовет Евросоюза
 
 
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