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Украинец проехал 750 километров на велосипеде, чтобы сбежать от призыва - РИА Новости, 18.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:48 18.03.2024 (обновлено: 18:04 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/ukraina-1934073712.html
Украинец проехал 750 километров на велосипеде, чтобы сбежать от призыва
Украинец проехал 750 километров на велосипеде, чтобы сбежать от призыва - РИА Новости, 18.03.2024
Украинец проехал 750 километров на велосипеде, чтобы сбежать от призыва
Житель Украины проехал 750 километров от Николаева до Румынии в попытке избежать мобилизации, сообщила украинская погранслужба в Telegram-канале. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T17:48
2024-03-18T18:04
специальная военная операция на украине
в мире
украина
николаев (украина)
румыния
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Житель Украины проехал 750 километров от Николаева до Румынии в попытке избежать мобилизации, сообщила украинская погранслужба в Telegram-канале. "Велопробег" из Николаева в Румынию. Движение неизвестного в сторону соседней страны заметили пограничники и задержали его в 350 метрах от приграничья. Для удобства передвижения мужчина использовал велосипед, который приобрел в Николаеве и оттуда своим ходом преодолел 750 километров", — говорится в публикации.На видео, снятом беспилотником, показано, как дежурный пограничный наряд в составе двух военнослужащих с использованием служебной собаки догоняет и задерживает велосипедиста.В погранслужбе добавили, что на мужчину составили административный протокол. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запретили. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе.
https://ria.ru/20240318/ukraina-1933887630.html
украина
николаев (украина)
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в мире, украина, николаев (украина), румыния, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Николаев (Украина), Румыния, Вооруженные силы Украины
Украинец проехал 750 километров на велосипеде, чтобы сбежать от призыва

На Украине задержали мужчину, пытавшегося сбежать на велосипеде от мобилизации

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaАвтомобиль на пограничном пункте пропуска на Украине
Автомобиль на пограничном пункте пропуска на Украине - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Автомобиль на пограничном пункте пропуска на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Житель Украины проехал 750 километров от Николаева до Румынии в попытке избежать мобилизации, сообщила украинская погранслужба в Telegram-канале.
«
"Велопробег" из Николаева в Румынию. Движение неизвестного в сторону соседней страны заметили пограничники и задержали его в 350 метрах от приграничья. Для удобства передвижения мужчина использовал велосипед, который приобрел в Николаеве и оттуда своим ходом преодолел 750 километров", — говорится в публикации.
На видео, снятом беспилотником, показано, как дежурный пограничный наряд в составе двух военнослужащих с использованием служебной собаки догоняет и задерживает велосипедиста.
В погранслужбе добавили, что на мужчину составили административный протокол.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запретили. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе.
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