https://ria.ru/20240318/ukraina-1934073712.html

Украинец проехал 750 километров на велосипеде, чтобы сбежать от призыва

Украинец проехал 750 километров на велосипеде, чтобы сбежать от призыва - РИА Новости, 18.03.2024

Украинец проехал 750 километров на велосипеде, чтобы сбежать от призыва

Житель Украины проехал 750 километров от Николаева до Румынии в попытке избежать мобилизации, сообщила украинская погранслужба в Telegram-канале. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T17:48

2024-03-18T17:48

2024-03-18T18:04

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Житель Украины проехал 750 километров от Николаева до Румынии в попытке избежать мобилизации, сообщила украинская погранслужба в Telegram-канале. "Велопробег" из Николаева в Румынию. Движение неизвестного в сторону соседней страны заметили пограничники и задержали его в 350 метрах от приграничья. Для удобства передвижения мужчина использовал велосипед, который приобрел в Николаеве и оттуда своим ходом преодолел 750 километров", — говорится в публикации.На видео, снятом беспилотником, показано, как дежурный пограничный наряд в составе двух военнослужащих с использованием служебной собаки догоняет и задерживает велосипедиста.В погранслужбе добавили, что на мужчину составили административный протокол. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запретили. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе.

https://ria.ru/20240318/ukraina-1933887630.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, николаев (украина), румыния, вооруженные силы украины