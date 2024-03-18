Украинец проехал 750 километров на велосипеде, чтобы сбежать от призыва
На Украине задержали мужчину, пытавшегося сбежать на велосипеде от мобилизации
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaАвтомобиль на пограничном пункте пропуска на Украине
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Автомобиль на пограничном пункте пропуска на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Житель Украины проехал 750 километров от Николаева до Румынии в попытке избежать мобилизации, сообщила украинская погранслужба в Telegram-канале.
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"Велопробег" из Николаева в Румынию. Движение неизвестного в сторону соседней страны заметили пограничники и задержали его в 350 метрах от приграничья. Для удобства передвижения мужчина использовал велосипед, который приобрел в Николаеве и оттуда своим ходом преодолел 750 километров", — говорится в публикации.
На видео, снятом беспилотником, показано, как дежурный пограничный наряд в составе двух военнослужащих с использованием служебной собаки догоняет и задерживает велосипедиста.
В погранслужбе добавили, что на мужчину составили административный протокол.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запретили. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе.