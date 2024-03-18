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Прилетят массово. На Западе раскрыли, что скоро случится с Украиной - РИА Новости, 18.03.2024
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17:14 18.03.2024 (обновлено: 18:27 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/ukraina-1934066851.html
Прилетят массово. На Западе раскрыли, что скоро случится с Украиной
Прилетят массово. На Западе раскрыли, что скоро случится с Украиной - РИА Новости, 18.03.2024
Прилетят массово. На Западе раскрыли, что скоро случится с Украиной
Российская ракетная артиллерия будет массово бить по стратегическим объектам Украины после полного истощения ПВО ВСУ, заявил британский эксперт Александр... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T17:14
2024-03-18T18:27
в мире
украина
донецкая народная республика
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Российская ракетная артиллерия будет массово бить по стратегическим объектам Украины после полного истощения ПВО ВСУ, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Поступают сообщения &lt;…&gt; о том, что запасы ракет для систем ПВО Украины начинают падать до критического уровня. К концу марта они будут вынуждены экономить боеприпасы, что позволит россиянам наносить все больше и больше ударов ракетами и дронами, и Украина будет не в состоянии что-либо противопоставить этому", — спрогнозировал эксперт.Ранее Минобороны России опубликовало видео попадания ракеты "Искандер-М" в украинскую технику. По данным ведомства, при ударе уничтожили зенитную систему С-300 в районе Покровска в ДНР. Позже в распоряжении РИА Новости оказались кадры с последствиями удара, на которых видно, что ликвидированы три системы ПВО.Затем источник агентства в силовых структурах сообщил, что среди установок ПВО, уничтоженных в районе Покровска в ДНР ракетой ОТРК "Искандер-М", было два ЗРК Patriot.В прошлый раз российские военные поразили Patriot в конце февраля. Тогда под удар высокоточным оружием попали пусковая установка, тягач, боекомплект и транспортно-заряжающая машина комплекса.
https://ria.ru/20240317/makron-1933707251.html
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в мире, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, зрк с-300, россия
В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, ЗРК С-300, Россия
Прилетят массово. На Западе раскрыли, что скоро случится с Украиной

Меркурис: после истощения ПВО Украина не сможет отразить массовые удары

© U.S. Army photo by 2nd Lt. Emily ParkПусковая установка зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot
Пусковая установка зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot
© U.S. Army photo by 2nd Lt. Emily Park
Пусковая установка зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Российская ракетная артиллерия будет массово бить по стратегическим объектам Украины после полного истощения ПВО ВСУ, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Поступают сообщения <…> о том, что запасы ракет для систем ПВО Украины начинают падать до критического уровня. К концу марта они будут вынуждены экономить боеприпасы, что позволит россиянам наносить все больше и больше ударов ракетами и дронами, и Украина будет не в состоянии что-либо противопоставить этому", — спрогнозировал эксперт.
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Ранее Минобороны России опубликовало видео попадания ракеты "Искандер-М" в украинскую технику. По данным ведомства, при ударе уничтожили зенитную систему С-300 в районе Покровска в ДНР. Позже в распоряжении РИА Новости оказались кадры с последствиями удара, на которых видно, что ликвидированы три системы ПВО.
Затем источник агентства в силовых структурах сообщил, что среди установок ПВО, уничтоженных в районе Покровска в ДНР ракетой ОТРК "Искандер-М", было два ЗРК Patriot.
В прошлый раз российские военные поразили Patriot в конце февраля. Тогда под удар высокоточным оружием попали пусковая установка, тягач, боекомплект и транспортно-заряжающая машина комплекса.
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В миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныЗРК С-300Россия
 
 
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