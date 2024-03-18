https://ria.ru/20240318/ukraina-1934066851.html

Прилетят массово. На Западе раскрыли, что скоро случится с Украиной

Прилетят массово. На Западе раскрыли, что скоро случится с Украиной - РИА Новости, 18.03.2024

Прилетят массово. На Западе раскрыли, что скоро случится с Украиной

Российская ракетная артиллерия будет массово бить по стратегическим объектам Украины после полного истощения ПВО ВСУ, заявил британский эксперт Александр... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T17:14

2024-03-18T17:14

2024-03-18T18:27

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Российская ракетная артиллерия будет массово бить по стратегическим объектам Украины после полного истощения ПВО ВСУ, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Поступают сообщения <…> о том, что запасы ракет для систем ПВО Украины начинают падать до критического уровня. К концу марта они будут вынуждены экономить боеприпасы, что позволит россиянам наносить все больше и больше ударов ракетами и дронами, и Украина будет не в состоянии что-либо противопоставить этому", — спрогнозировал эксперт.Ранее Минобороны России опубликовало видео попадания ракеты "Искандер-М" в украинскую технику. По данным ведомства, при ударе уничтожили зенитную систему С-300 в районе Покровска в ДНР. Позже в распоряжении РИА Новости оказались кадры с последствиями удара, на которых видно, что ликвидированы три системы ПВО.Затем источник агентства в силовых структурах сообщил, что среди установок ПВО, уничтоженных в районе Покровска в ДНР ракетой ОТРК "Искандер-М", было два ЗРК Patriot.В прошлый раз российские военные поразили Patriot в конце февраля. Тогда под удар высокоточным оружием попали пусковая установка, тягач, боекомплект и транспортно-заряжающая машина комплекса.

https://ria.ru/20240317/makron-1933707251.html

https://ria.ru/20240317/vsu-1933784716.html

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в мире, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, зрк с-300, россия