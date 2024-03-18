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Украинский генерал предложил Западу разместить в стране ядерное оружие - РИА Новости, 18.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:16 18.03.2024 (обновлено: 16:50 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/ukraina-1934049296.html
Украинский генерал предложил Западу разместить в стране ядерное оружие
Украинский генерал предложил Западу разместить в стране ядерное оружие - РИА Новости, 18.03.2024
Украинский генерал предложил Западу разместить в стране ядерное оружие
Генерал украинских войск в отставке, экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности Украины Сергей Кривонос считает, что Киев мог бы предложить... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T16:16
2024-03-18T16:50
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сергей кривонос
совет национальной безопасности и обороны украины
ядерное оружие
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Генерал украинских войск в отставке, экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности Украины Сергей Кривонос считает, что Киев мог бы предложить западным партнерам разместить на Украине носители ядерного оружия и ядерные боеприпасы. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко в конце февраля заявил, что поддерживает возвращение Украине ядерного оружия, отметив, что это "единственная опция для выживания". "Наши политики могли бы выйти на уровень общения с нашими американскими или британскими коллегами и сказать: а давайте дадим разрешение на размещение носителей ядерного оружия и ядерных боеприпасов на территории Украины. В Белоруссию РФ зашла. Что нам мешает предложить делать то же самое французам или британцам?" - сказал Кривонос в интервью украинскому телеканалу "Прямой". В 2022 году президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж, применение против России оружия массового поражения. Российский лидер напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать РФ ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону. Представители Киева неоднократно высказывали сожаление, что у Украины нет ядерного оружия, звучали также предложения сделать "грязную бомбу". Владимир Зеленский, выступая в сентябре 2023 года на Генассамблее ООН, заявил, что Украина отказалась от своего третьего в мире ядерного арсенала, и добавил, что у России нет права обладать ядерным оружием. В феврале 2022 года на Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский также заявил, что Киев может признать недействительным Будапештский меморандум 1994 года, который предусматривает безъядерный статус Украины. Ранее в РФ заявляли, что устойчивое урегулирование украинского конфликта возможно только в случае, если Киев прекратит боевые действия и террористические атаки, а западные страны - накачку Украины вооружениями. В МИД РФ отмечали, что "должны быть подтверждены изначальные основы суверенитета Украины – ее нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус". В Москве выражали серьезную озабоченность заявлениями Киева о возможности пересмотра безъядерного статуса Украины, что означало бы попытку заполучить ядерное оружие в ущерб режиму ДНЯО.
https://ria.ru/20240308/rossiya-1931822749.html
https://ria.ru/20240317/evropa-1933615559.html
https://ria.ru/20240302/porazhenie-1930602841.html
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в мире, украина, сергей кривонос, совет национальной безопасности и обороны украины, ядерное оружие
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Сергей Кривонос, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Ядерное оружие
Украинский генерал предложил Западу разместить в стране ядерное оружие

Генерал Кривонос: Украина могла бы предложить Западу разместить ядерное оружие

CC BY 4.0 / Адміністрація Президента України / Бывший заместитель секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос
Бывший заместитель секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
CC BY 4.0 / Адміністрація Президента України /
Бывший заместитель секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Генерал украинских войск в отставке, экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности Украины Сергей Кривонос считает, что Киев мог бы предложить западным партнерам разместить на Украине носители ядерного оружия и ядерные боеприпасы.
Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко в конце февраля заявил, что поддерживает возвращение Украине ядерного оружия, отметив, что это "единственная опция для выживания".
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"Наши политики могли бы выйти на уровень общения с нашими американскими или британскими коллегами и сказать: а давайте дадим разрешение на размещение носителей ядерного оружия и ядерных боеприпасов на территории Украины. В Белоруссию РФ зашла. Что нам мешает предложить делать то же самое французам или британцам?" - сказал Кривонос в интервью украинскому телеканалу "Прямой".
В 2022 году президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж, применение против России оружия массового поражения. Российский лидер напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать РФ ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону.
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Представители Киева неоднократно высказывали сожаление, что у Украины нет ядерного оружия, звучали также предложения сделать "грязную бомбу". Владимир Зеленский, выступая в сентябре 2023 года на Генассамблее ООН, заявил, что Украина отказалась от своего третьего в мире ядерного арсенала, и добавил, что у России нет права обладать ядерным оружием. В феврале 2022 года на Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский также заявил, что Киев может признать недействительным Будапештский меморандум 1994 года, который предусматривает безъядерный статус Украины.
Ранее в РФ заявляли, что устойчивое урегулирование украинского конфликта возможно только в случае, если Киев прекратит боевые действия и террористические атаки, а западные страны - накачку Украины вооружениями. В МИД РФ отмечали, что "должны быть подтверждены изначальные основы суверенитета Украины – ее нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус". В Москве выражали серьезную озабоченность заявлениями Киева о возможности пересмотра безъядерного статуса Украины, что означало бы попытку заполучить ядерное оружие в ущерб режиму ДНЯО.
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Запад превращает поражение Украины в свое собственное
2 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСергей КривоносСовет национальной безопасности и обороны УкраиныЯдерное оружие
 
 
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