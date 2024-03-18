https://ria.ru/20240318/ukraina-1934036085.html

Бывший американский чиновник раскритиковал законопроект о запрете УПЦ

Бывший американский чиновник раскритиковал законопроект о запрете УПЦ - РИА Новости, 18.03.2024

Бывший американский чиновник раскритиковал законопроект о запрете УПЦ

Бывший помощник госсекретаря США при президенте Дональде Трампе Роберт Дестро назвал "издевательством над правами человека" законопроект, позволяющий Киеву... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T15:32

2024-03-18T15:32

2024-03-18T15:34

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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Бывший помощник госсекретаря США при президенте Дональде Трампе Роберт Дестро назвал "издевательством над правами человека" законопроект, позволяющий Киеву запретить каноническую Украинскую православную церковь. Его слова приводит украинское издание "Страна".В октябре 2023 года украинский парламент в первом чтении принял законопроект о запрете УПЦ. В УПЦ заявили, что законопроект нарушает конституцию Украины и конвенцию по правам человека. Депутат Рады от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко 5 марта сообщала, что комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал Раде принять в целом законопроект, позволяющий запретить в стране Украинскую православную церковь. "Законопроект 8731 - это издевательство над правами человека. Хотя это и представляется как мера "национальной безопасности", на самом деле это закон, который налагает коллективное наказание на невинных прихожан, священников и приходские общины, единственным "преступлением" которых является исповедование веры, которую они знают с детства", - заявил Дестро. По его мнению, законопроект представляет собой "объявление войны лояльным православным украинским гражданам, которые серьезно относятся к обещанию свободы вероисповедания, закрепленному в Конституции Украины". "Соединенные Штаты не имеют права поддерживать нарушения прав человека в украинском государстве. Наоборот, США могли бы объявить Украину "страной, вызывающей особое беспокойство" в соответствии с нашим законом о международной религиозной свободе", - отметил Дестро. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20240314/svyaschennik-1933027589.html

https://ria.ru/20240305/upts-1931207684.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, дональд трамп, украинская православная церковь, европейская солидарность, ирина геращенко, киев, сша, в мире