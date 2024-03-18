Бывший американский чиновник раскритиковал законопроект о запрете УПЦ
Бывший американский чиновник назвал проект о запрете УПЦ коллективным наказанием
© AP Photo / Andrew KravchenkoУлица Крещатик в Киеве
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Улица Крещатик в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Бывший помощник госсекретаря США при президенте Дональде Трампе Роберт Дестро назвал "издевательством над правами человека" законопроект, позволяющий Киеву запретить каноническую Украинскую православную церковь. Его слова приводит украинское издание "Страна".
В октябре 2023 года украинский парламент в первом чтении принял законопроект о запрете УПЦ. В УПЦ заявили, что законопроект нарушает конституцию Украины и конвенцию по правам человека. Депутат Рады от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко 5 марта сообщала, что комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал Раде принять в целом законопроект, позволяющий запретить в стране Украинскую православную церковь.
"Законопроект 8731 - это издевательство над правами человека. Хотя это и представляется как мера "национальной безопасности", на самом деле это закон, который налагает коллективное наказание на невинных прихожан, священников и приходские общины, единственным "преступлением" которых является исповедование веры, которую они знают с детства", - заявил Дестро.
По его мнению, законопроект представляет собой "объявление войны лояльным православным украинским гражданам, которые серьезно относятся к обещанию свободы вероисповедания, закрепленному в Конституции Украины". "Соединенные Штаты не имеют права поддерживать нарушения прав человека в украинском государстве. Наоборот, США могли бы объявить Украину "страной, вызывающей особое беспокойство" в соответствии с нашим законом о международной религиозной свободе", - отметил Дестро.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".