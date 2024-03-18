https://ria.ru/20240318/ukraina-1934032699.html

В ЕС приняли решение об оплате поставок оружия Киеву из Фонда мира

В ЕС приняли решение об оплате поставок оружия Киеву из Фонда мира - РИА Новости, 18.03.2024

В ЕС приняли решение об оплате поставок оружия Киеву из Фонда мира

Совет глав МИД стран ЕС принял окончательное решение о расширении Европейского фонда мира на пять миллиардов евро для оплаты поставок оружия Украине, Венгрия... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T15:24

2024-03-18T15:24

2024-03-18T16:27

евросоюз

киев

украина

венгрия

в мире

петер сийярто

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БУДАПЕШТ, 18 мар - РИА Новости. Совет глав МИД стран ЕС принял окончательное решение о расширении Европейского фонда мира на пять миллиардов евро для оплаты поставок оружия Украине, Венгрия при голосовании воздержалась, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Сегодня при нашем конструктивном воздержании в окончательной форме приняли решение об увеличении так называемого Европейского фонда мира на пять миллиардов евро. Это фонд, из которого в принципе можно оплачивать странам-членам ЕС их поставки оружия на Украину", - сказал Сийярто журналистам, его выступление транслировал телеканал М1.Он напомнил, что Будапешт согласился не блокировать расширение фонда при условии, что Венгрии разрешат самой определить назначение ее доли в 50 миллионов евро.

https://ria.ru/20240122/ukraina-1922789953.html

киев

украина

венгрия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

евросоюз, киев, украина, венгрия, в мире, петер сийярто