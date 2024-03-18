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В ЕС приняли решение об оплате поставок оружия Киеву из Фонда мира - РИА Новости, 18.03.2024
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15:24 18.03.2024 (обновлено: 16:27 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/ukraina-1934032699.html
В ЕС приняли решение об оплате поставок оружия Киеву из Фонда мира
В ЕС приняли решение об оплате поставок оружия Киеву из Фонда мира - РИА Новости, 18.03.2024
В ЕС приняли решение об оплате поставок оружия Киеву из Фонда мира
Совет глав МИД стран ЕС принял окончательное решение о расширении Европейского фонда мира на пять миллиардов евро для оплаты поставок оружия Украине, Венгрия... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T15:24
2024-03-18T16:27
евросоюз
киев
украина
венгрия
в мире
петер сийярто
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БУДАПЕШТ, 18 мар - РИА Новости. Совет глав МИД стран ЕС принял окончательное решение о расширении Европейского фонда мира на пять миллиардов евро для оплаты поставок оружия Украине, Венгрия при голосовании воздержалась, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Сегодня при нашем конструктивном воздержании в окончательной форме приняли решение об увеличении так называемого Европейского фонда мира на пять миллиардов евро. Это фонд, из которого в принципе можно оплачивать странам-членам ЕС их поставки оружия на Украину", - сказал Сийярто журналистам, его выступление транслировал телеканал М1.Он напомнил, что Будапешт согласился не блокировать расширение фонда при условии, что Венгрии разрешат самой определить назначение ее доли в 50 миллионов евро.
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евросоюз, киев, украина, венгрия, в мире, петер сийярто
Евросоюз, Киев, Украина, Венгрия, В мире, Петер Сийярто
В ЕС приняли решение об оплате поставок оружия Киеву из Фонда мира

Сийярто: ЕС расширил Фонд мира на 5 миллиардов евро для военной помощи Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 18 мар - РИА Новости. Совет глав МИД стран ЕС принял окончательное решение о расширении Европейского фонда мира на пять миллиардов евро для оплаты поставок оружия Украине, Венгрия при голосовании воздержалась, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Сегодня при нашем конструктивном воздержании в окончательной форме приняли решение об увеличении так называемого Европейского фонда мира на пять миллиардов евро. Это фонд, из которого в принципе можно оплачивать странам-членам ЕС их поставки оружия на Украину", - сказал Сийярто журналистам, его выступление транслировал телеканал М1.
Он напомнил, что Будапешт согласился не блокировать расширение фонда при условии, что Венгрии разрешат самой определить назначение ее доли в 50 миллионов евро.
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Венгрия отказалась финансировать поставки оружия Украине из "фонда мира"
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ЕвросоюзКиевУкраинаВенгрияВ миреПетер Сийярто
 
 
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