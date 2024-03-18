https://ria.ru/20240318/ukraina-1934007316.html

Минобороны Украины заявило о критическом дефиците боеприпасов

Минобороны Украины заявило о критическом дефиците боеприпасов - РИА Новости, 18.03.2024

Минобороны Украины заявило о критическом дефиците боеприпасов

Запасы боеприпасов определенных номенклатур на Украине упали до критического уровня, заявил в понедельник замминистра обороны Иван Гаврилюк. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T14:14

2024-03-18T14:14

2024-03-18T14:14

специальная военная операция на украине

украина

вооруженные силы украины

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908685876_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4daa627feffbf2f3968a9420ba8abe7b.jpg

МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Запасы боеприпасов определенных номенклатур на Украине упали до критического уровня, заявил в понедельник замминистра обороны Иван Гаврилюк. Гаврилюк ранее заявлял, что Киев пытается решить проблему дефицита артиллерийских снарядов путем массового производства беспилотников. "Запасы боеприпасов определенных номенклатур падают до критического уровня. Эти и другие факторы усложняют силам обороны Украины выполнение задач", - приводит слова Гаврилюка агентство Укринформ. По словам замминистра, Киев все еще надеется получить истребители F-16, что, как считает чиновник, "повысит возможности сил обороны Украины на земле". При этом Гаврилюк отметил, что ВСУ остро нуждаются в системах противовоздушной обороны, самолетах, ракетах дальнего радиуса действия, снарядах, особенно калибра 155 миллиметров, современных системах радиоэлектронной борьбы. Ранее директор ЦРУ Роберт Бернс заявил, что без дополнительной военной помощи со стороны США Украина будет вынуждена пойти на мирные переговоры на условиях Москвы уже через год. По его мнению, отсутствие американской поддержки обернется для ВСУ дальнейшим отступлением и потерей территорий. В начале марта немецкий телеканал Welt сообщал, что российская армия прорывает фронт на разных участках, так как в ВСУ наблюдается острая нехватка военных и боеприпасов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html

https://ria.ru/20240302/porazhenie-1930602841.html

https://ria.ru/20240304/zelenskiy-1930899958.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, вооруженные силы украины, в мире