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Минобороны Украины заявило о критическом дефиците боеприпасов - РИА Новости, 18.03.2024
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14:14 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/ukraina-1934007316.html
Минобороны Украины заявило о критическом дефиците боеприпасов
Минобороны Украины заявило о критическом дефиците боеприпасов - РИА Новости, 18.03.2024
Минобороны Украины заявило о критическом дефиците боеприпасов
Запасы боеприпасов определенных номенклатур на Украине упали до критического уровня, заявил в понедельник замминистра обороны Иван Гаврилюк. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T14:14
2024-03-18T14:14
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Запасы боеприпасов определенных номенклатур на Украине упали до критического уровня, заявил в понедельник замминистра обороны Иван Гаврилюк. Гаврилюк ранее заявлял, что Киев пытается решить проблему дефицита артиллерийских снарядов путем массового производства беспилотников. "Запасы боеприпасов определенных номенклатур падают до критического уровня. Эти и другие факторы усложняют силам обороны Украины выполнение задач", - приводит слова Гаврилюка агентство Укринформ. По словам замминистра, Киев все еще надеется получить истребители F-16, что, как считает чиновник, "повысит возможности сил обороны Украины на земле". При этом Гаврилюк отметил, что ВСУ остро нуждаются в системах противовоздушной обороны, самолетах, ракетах дальнего радиуса действия, снарядах, особенно калибра 155 миллиметров, современных системах радиоэлектронной борьбы. Ранее директор ЦРУ Роберт Бернс заявил, что без дополнительной военной помощи со стороны США Украина будет вынуждена пойти на мирные переговоры на условиях Москвы уже через год. По его мнению, отсутствие американской поддержки обернется для ВСУ дальнейшим отступлением и потерей территорий. В начале марта немецкий телеканал Welt сообщал, что российская армия прорывает фронт на разных участках, так как в ВСУ наблюдается острая нехватка военных и боеприпасов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html
https://ria.ru/20240302/porazhenie-1930602841.html
https://ria.ru/20240304/zelenskiy-1930899958.html
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украина, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире
Минобороны Украины заявило о критическом дефиците боеприпасов

Замминистра обороны Украины: запасы некоторых снарядов критически упали

© AP Photo / LibkosУкраинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR
Украинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Запасы боеприпасов определенных номенклатур на Украине упали до критического уровня, заявил в понедельник замминистра обороны Иван Гаврилюк.
Гаврилюк ранее заявлял, что Киев пытается решить проблему дефицита артиллерийских снарядов путем массового производства беспилотников.
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"Запасы боеприпасов определенных номенклатур падают до критического уровня. Эти и другие факторы усложняют силам обороны Украины выполнение задач", - приводит слова Гаврилюка агентство Укринформ.
По словам замминистра, Киев все еще надеется получить истребители F-16, что, как считает чиновник, "повысит возможности сил обороны Украины на земле". При этом Гаврилюк отметил, что ВСУ остро нуждаются в системах противовоздушной обороны, самолетах, ракетах дальнего радиуса действия, снарядах, особенно калибра 155 миллиметров, современных системах радиоэлектронной борьбы.
Ранее директор ЦРУ Роберт Бернс заявил, что без дополнительной военной помощи со стороны США Украина будет вынуждена пойти на мирные переговоры на условиях Москвы уже через год. По его мнению, отсутствие американской поддержки обернется для ВСУ дальнейшим отступлением и потерей территорий.
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Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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