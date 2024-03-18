Минобороны Украины заявило о критическом дефиците боеприпасов
Замминистра обороны Украины: запасы некоторых снарядов критически упали
© AP Photo / LibkosУкраинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR
© AP Photo / Libkos
Украинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR. Архивное фото
МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Запасы боеприпасов определенных номенклатур на Украине упали до критического уровня, заявил в понедельник замминистра обороны Иван Гаврилюк.
Гаврилюк ранее заявлял, что Киев пытается решить проблему дефицита артиллерийских снарядов путем массового производства беспилотников.
"Запасы боеприпасов определенных номенклатур падают до критического уровня. Эти и другие факторы усложняют силам обороны Украины выполнение задач", - приводит слова Гаврилюка агентство Укринформ.
По словам замминистра, Киев все еще надеется получить истребители F-16, что, как считает чиновник, "повысит возможности сил обороны Украины на земле". При этом Гаврилюк отметил, что ВСУ остро нуждаются в системах противовоздушной обороны, самолетах, ракетах дальнего радиуса действия, снарядах, особенно калибра 155 миллиметров, современных системах радиоэлектронной борьбы.
В начале марта немецкий телеканал Welt сообщал, что российская армия прорывает фронт на разных участках, так как в ВСУ наблюдается острая нехватка военных и боеприпасов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.