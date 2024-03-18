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Экс-канцлер Германии предложил Франции вместе искать решение по Украине - РИА Новости, 18.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:28 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/ukraina-1933943483.html
Экс-канцлер Германии предложил Франции вместе искать решение по Украине
Экс-канцлер Германии предложил Франции вместе искать решение по Украине - РИА Новости, 18.03.2024
Экс-канцлер Германии предложил Франции вместе искать решение по Украине
Германии и Франции следует прилагать совместные усилия для поиска мирного решения конфликта на Украине, заявил экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер в интервью... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T11:28
2024-03-18T11:28
специальная военная операция на украине
в мире
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герхард шредер
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Германии и Франции следует прилагать совместные усилия для поиска мирного решения конфликта на Украине, заявил экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер в интервью немецкому информационному агентству dpa. "Было бы уместно, если бы обе эти страны (Германия и Франция - ред.) увязали поддержку Украины с попыткой найти решение этого конфликта", - сказал Шрёдер. По его словам, конфликт на Украине "принципиально разрешаем", а Париж и Берлин могли бы сыграть свою роль в этом в связи с "долгой историей", которая связывает их с Россией. Кроме того, он поддержал действующего канцлера Германии Олафа Шольца в решении не поставлять дальнобойные ракеты Taurus Украине. "Я вижу, как сейчас пытаются представить Шольца в качестве человека, который ошибочно пытается принести мир. С каких пор мирное посредничество перестало быть задачей ответственного политика в Германии, да и за ее пределами? Это ведь само собой разумеющееся", - добавил Шрёдер. Шольц неоднократно выступал против поставок дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине, несмотря на давление со стороны оппозиции и даже некоторых членов правящей коалиции. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240308/germany-1931837287.html
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в мире, украина, германия, герхард шредер, франция
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Герхард Шредер, Франция
Экс-канцлер Германии предложил Франции вместе искать решение по Украине

Шредер: ФРГ и Франции стоит вместе искать мирное решение конфликта на Украине

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБывший канцлер Германии Герхард Шредер
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Бывший канцлер Германии Герхард Шредер. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Германии и Франции следует прилагать совместные усилия для поиска мирного решения конфликта на Украине, заявил экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер в интервью немецкому информационному агентству dpa.
"Было бы уместно, если бы обе эти страны (Германия и Франция - ред.) увязали поддержку Украины с попыткой найти решение этого конфликта", - сказал Шрёдер. По его словам, конфликт на Украине "принципиально разрешаем", а Париж и Берлин могли бы сыграть свою роль в этом в связи с "долгой историей", которая связывает их с Россией.
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Кроме того, он поддержал действующего канцлера Германии Олафа Шольца в решении не поставлять дальнобойные ракеты Taurus Украине. "Я вижу, как сейчас пытаются представить Шольца в качестве человека, который ошибочно пытается принести мир. С каких пор мирное посредничество перестало быть задачей ответственного политика в Германии, да и за ее пределами? Это ведь само собой разумеющееся", - добавил Шрёдер.
Шольц неоднократно выступал против поставок дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине, несмотря на давление со стороны оппозиции и даже некоторых членов правящей коалиции.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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