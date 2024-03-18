Экс-канцлер Германии предложил Франции вместе искать решение по Украине
Шредер: ФРГ и Франции стоит вместе искать мирное решение конфликта на Украине
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер. Архивное фото
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Германии и Франции следует прилагать совместные усилия для поиска мирного решения конфликта на Украине, заявил экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер в интервью немецкому информационному агентству dpa.
"Было бы уместно, если бы обе эти страны (Германия и Франция - ред.) увязали поддержку Украины с попыткой найти решение этого конфликта", - сказал Шрёдер. По его словам, конфликт на Украине "принципиально разрешаем", а Париж и Берлин могли бы сыграть свою роль в этом в связи с "долгой историей", которая связывает их с Россией.
Кроме того, он поддержал действующего канцлера Германии Олафа Шольца в решении не поставлять дальнобойные ракеты Taurus Украине. "Я вижу, как сейчас пытаются представить Шольца в качестве человека, который ошибочно пытается принести мир. С каких пор мирное посредничество перестало быть задачей ответственного политика в Германии, да и за ее пределами? Это ведь само собой разумеющееся", - добавил Шрёдер.
Шольц неоднократно выступал против поставок дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине, несмотря на давление со стороны оппозиции и даже некоторых членов правящей коалиции.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.