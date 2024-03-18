https://ria.ru/20240318/ukraina-1933943483.html

Экс-канцлер Германии предложил Франции вместе искать решение по Украине

Экс-канцлер Германии предложил Франции вместе искать решение по Украине - РИА Новости, 18.03.2024

Экс-канцлер Германии предложил Франции вместе искать решение по Украине

Германии и Франции следует прилагать совместные усилия для поиска мирного решения конфликта на Украине, заявил экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер в интервью... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T11:28

2024-03-18T11:28

2024-03-18T11:28

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Германии и Франции следует прилагать совместные усилия для поиска мирного решения конфликта на Украине, заявил экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер в интервью немецкому информационному агентству dpa. "Было бы уместно, если бы обе эти страны (Германия и Франция - ред.) увязали поддержку Украины с попыткой найти решение этого конфликта", - сказал Шрёдер. По его словам, конфликт на Украине "принципиально разрешаем", а Париж и Берлин могли бы сыграть свою роль в этом в связи с "долгой историей", которая связывает их с Россией. Кроме того, он поддержал действующего канцлера Германии Олафа Шольца в решении не поставлять дальнобойные ракеты Taurus Украине. "Я вижу, как сейчас пытаются представить Шольца в качестве человека, который ошибочно пытается принести мир. С каких пор мирное посредничество перестало быть задачей ответственного политика в Германии, да и за ее пределами? Это ведь само собой разумеющееся", - добавил Шрёдер. Шольц неоднократно выступал против поставок дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине, несмотря на давление со стороны оппозиции и даже некоторых членов правящей коалиции. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240308/germany-1931837287.html

https://ria.ru/20240317/evropa-1933615559.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, германия, герхард шредер, франция