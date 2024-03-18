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Уроженец Украины получил срок за попытку уехать из России воевать за ВСУ - РИА Новости, 18.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:15 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/ukraina-1933939464.html
Уроженец Украины получил срок за попытку уехать из России воевать за ВСУ
Уроженец Украины получил срок за попытку уехать из России воевать за ВСУ - РИА Новости, 18.03.2024
Уроженец Украины получил срок за попытку уехать из России воевать за ВСУ
Житель Калининграда, намеревавшийся уехать на Украину и воевать против ВС РФ, осужден в Белгороде на шесть лет за попытку госизмены, сообщает УФСБ по... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T11:15
2024-03-18T11:15
специальная военная операция на украине
безопасность
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
украина
россия
калининград
белгородская область
белгородский областной суд
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БЕЛГОРОД, 18 мар - РИА Новости. Житель Калининграда, намеревавшийся уехать на Украину и воевать против ВС РФ, осужден в Белгороде на шесть лет за попытку госизмены, сообщает УФСБ по Белгородской области в понедельник. По информации ведомства, 58-летний мужчина, родившийся в городе Бердичев (Украина) и проживающий в Калининграде, пытался пересечь границу с Украиной для участия в боевых действиях против России. Он был задержан силовиками, когда готовился пройти пешком через границу у села Новая Таволжанка в Шебекинском округе. "В отношении фигуранта следственным отделом УФСБ России по Белгородской области возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к государственной измене". Приговором Белгородского областного суда он признан виновным в указанном преступлении и приговорён к наказанию в виде лишения свободы на срок 6 лет", - говорится в релизе. Приговор уже вступил в законную силу. Село Новая Таволжанка находится примерно в полукилометре от украинской границы. Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью Украины.
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безопасность, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, россия, калининград, белгородская область, белгородский областной суд
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Украина, Россия, Калининград, Белгородская область, Белгородский областной суд
Уроженец Украины получил срок за попытку уехать из России воевать за ВСУ

Уроженец Бердичева получил шесть лет за попытку уехать из России воевать за ВСУ

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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БЕЛГОРОД, 18 мар - РИА Новости. Житель Калининграда, намеревавшийся уехать на Украину и воевать против ВС РФ, осужден в Белгороде на шесть лет за попытку госизмены, сообщает УФСБ по Белгородской области в понедельник.
По информации ведомства, 58-летний мужчина, родившийся в городе Бердичев (Украина) и проживающий в Калининграде, пытался пересечь границу с Украиной для участия в боевых действиях против России. Он был задержан силовиками, когда готовился пройти пешком через границу у села Новая Таволжанка в Шебекинском округе.
"В отношении фигуранта следственным отделом УФСБ России по Белгородской области возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к государственной измене". Приговором Белгородского областного суда он признан виновным в указанном преступлении и приговорён к наказанию в виде лишения свободы на срок 6 лет", - говорится в релизе. Приговор уже вступил в законную силу.
Село Новая Таволжанка находится примерно в полукилометре от украинской границы. Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)УкраинаРоссияКалининградБелгородская областьБелгородский областной суд
 
 
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