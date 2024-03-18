https://ria.ru/20240318/ukraina-1933939464.html
Уроженец Украины получил срок за попытку уехать из России воевать за ВСУ
Уроженец Украины получил срок за попытку уехать из России воевать за ВСУ - РИА Новости, 18.03.2024
Уроженец Украины получил срок за попытку уехать из России воевать за ВСУ
Житель Калининграда, намеревавшийся уехать на Украину и воевать против ВС РФ, осужден в Белгороде на шесть лет за попытку госизмены, сообщает УФСБ по... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T11:15
2024-03-18T11:15
2024-03-18T11:15
специальная военная операция на украине
безопасность
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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калининград
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БЕЛГОРОД, 18 мар - РИА Новости. Житель Калининграда, намеревавшийся уехать на Украину и воевать против ВС РФ, осужден в Белгороде на шесть лет за попытку госизмены, сообщает УФСБ по Белгородской области в понедельник. По информации ведомства, 58-летний мужчина, родившийся в городе Бердичев (Украина) и проживающий в Калининграде, пытался пересечь границу с Украиной для участия в боевых действиях против России. Он был задержан силовиками, когда готовился пройти пешком через границу у села Новая Таволжанка в Шебекинском округе. "В отношении фигуранта следственным отделом УФСБ России по Белгородской области возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к государственной измене". Приговором Белгородского областного суда он признан виновным в указанном преступлении и приговорён к наказанию в виде лишения свободы на срок 6 лет", - говорится в релизе. Приговор уже вступил в законную силу. Село Новая Таволжанка находится примерно в полукилометре от украинской границы. Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью Украины.
https://ria.ru/20240315/agent-1933219677.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Уроженец Украины получил срок за попытку уехать из России воевать за ВСУ
Уроженец Бердичева получил шесть лет за попытку уехать из России воевать за ВСУ