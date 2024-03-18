https://ria.ru/20240318/ukraina-1933939464.html

Уроженец Украины получил срок за попытку уехать из России воевать за ВСУ

Уроженец Украины получил срок за попытку уехать из России воевать за ВСУ - РИА Новости, 18.03.2024

Уроженец Украины получил срок за попытку уехать из России воевать за ВСУ

Житель Калининграда, намеревавшийся уехать на Украину и воевать против ВС РФ, осужден в Белгороде на шесть лет за попытку госизмены, сообщает УФСБ по... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T11:15

2024-03-18T11:15

2024-03-18T11:15

специальная военная операция на украине

безопасность

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

украина

россия

калининград

белгородская область

белгородский областной суд

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БЕЛГОРОД, 18 мар - РИА Новости. Житель Калининграда, намеревавшийся уехать на Украину и воевать против ВС РФ, осужден в Белгороде на шесть лет за попытку госизмены, сообщает УФСБ по Белгородской области в понедельник. По информации ведомства, 58-летний мужчина, родившийся в городе Бердичев (Украина) и проживающий в Калининграде, пытался пересечь границу с Украиной для участия в боевых действиях против России. Он был задержан силовиками, когда готовился пройти пешком через границу у села Новая Таволжанка в Шебекинском округе. "В отношении фигуранта следственным отделом УФСБ России по Белгородской области возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к государственной измене". Приговором Белгородского областного суда он признан виновным в указанном преступлении и приговорён к наказанию в виде лишения свободы на срок 6 лет", - говорится в релизе. Приговор уже вступил в законную силу. Село Новая Таволжанка находится примерно в полукилометре от украинской границы. Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью Украины.

https://ria.ru/20240315/agent-1933219677.html

украина

россия

калининград

белгородская область

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Кирилл Волков

безопасность, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, россия, калининград, белгородская область, белгородский областной суд