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Оплачивать военные расходы Украины придется ее жителям, заявил Медведчук - РИА Новости, 18.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:10 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/ukraina-1933937261.html
Оплачивать военные расходы Украины придется ее жителям, заявил Медведчук
Оплачивать военные расходы Украины придется ее жителям, заявил Медведчук - РИА Новости, 18.03.2024
Оплачивать военные расходы Украины придется ее жителям, заявил Медведчук
Владимир Зеленский сделал экономику Украины полностью зависимой от помощи Запада, оплачивать военные расходы придется жителям страны, написал оппозиционный... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T11:10
2024-03-18T11:10
специальная военная операция на украине
украина
виктор медведчук
владимир зеленский
экономика
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский сделал экономику Украины полностью зависимой от помощи Запада, оплачивать военные расходы придется жителям страны, написал оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в статье, опубликованной на сайте "Смотрим". "За продолжение войны Зеленского и Запада против России дополнительно из собственных карманов заплатят мелкий бизнес и рядовые граждане страны. Оставшиеся 6 миллионов работающих уже вынуждены обеспечивать более 10,5 миллиона пенсионеров. И будет еще хуже, ведь Украина при Зеленском все больше погрязла в кредитах и долгах. Сегодня ее проще списать со счетов, как банкрота, поскольку денег на восстановление у "союзников" нет", - говорится в статье.По его словам, Зеленский "полностью посадил экономику страны на западные подачки", жизнь и будущее Украины напрямую зависит от решений и настроений в палате представителей США. Медведчук отметил, что объем внешних поступлений в бюджет Украины с начала года более чем в шесть раз ниже установленных бюджетных потребностей Украины. Кроме того, из-за блокады со стороны польских фермеров на украинско-польской границе отчисления от таможенных сборов ниже запланированных. "В условиях бюджетного коллапса и экономической международной изоляции Зеленский идет на беспрецедентное и примитивное повышение налоговых ставок и введение новых. С подачи Зеленского министерство финансов Украины объявило мобилизацию дополнительных доходов государственного бюджета Украины на 2024 год. Речь идет о комплексе мер по увеличению поступлений от военных, акцизных сборов и введении ежемесячной уплаты авансовых взносов по налогу на прибыль предприятиями, осуществляющими деятельность по розничной торговле горючим", - отметил Медведчук. Глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев 8 марта сообщил, что правительство готовит "комплекс предложений" по увеличению поступлений в госбюджет страны на 44 миллиарда гривен (более 1,2 миллиарда долларов) за счет повышения налогов и сборов для предпринимателей и бизнеса. Ранее он отмечал, что с начала военных действий госдолг страны увеличился в два раза, а в валютном эквиваленте - на 55%, или на 51,6 миллиарда долларов. Он также отмечал, что украинский госбюджет критически зависим от внешней помощи союзников. Министр юстиции Украины Денис Малюська в начале марта заявлял, что, по подсчету украинских властей, к 2025 году им не будет хватать средств на финансирование невоенных нужд.
https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html
https://ria.ru/20240222/perevorot-1928801221.html
https://ria.ru/20240221/ekonomika-1928590823.html
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украина, виктор медведчук, владимир зеленский, экономика
Специальная военная операция на Украине, Украина, Виктор Медведчук, Владимир Зеленский, Экономика
Оплачивать военные расходы Украины придется ее жителям, заявил Медведчук

Медведчук: за продолжение конфликта придется платить рядовым жителям Украины

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкОппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук
Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения Другая Украина Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский сделал экономику Украины полностью зависимой от помощи Запада, оплачивать военные расходы придется жителям страны, написал оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в статье, опубликованной на сайте "Смотрим".
"За продолжение войны Зеленского и Запада против России дополнительно из собственных карманов заплатят мелкий бизнес и рядовые граждане страны. Оставшиеся 6 миллионов работающих уже вынуждены обеспечивать более 10,5 миллиона пенсионеров. И будет еще хуже, ведь Украина при Зеленском все больше погрязла в кредитах и долгах. Сегодня ее проще списать со счетов, как банкрота, поскольку денег на восстановление у "союзников" нет", - говорится в статье.
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По его словам, Зеленский "полностью посадил экономику страны на западные подачки", жизнь и будущее Украины напрямую зависит от решений и настроений в палате представителей США. Медведчук отметил, что объем внешних поступлений в бюджет Украины с начала года более чем в шесть раз ниже установленных бюджетных потребностей Украины. Кроме того, из-за блокады со стороны польских фермеров на украинско-польской границе отчисления от таможенных сборов ниже запланированных.
"В условиях бюджетного коллапса и экономической международной изоляции Зеленский идет на беспрецедентное и примитивное повышение налоговых ставок и введение новых. С подачи Зеленского министерство финансов Украины объявило мобилизацию дополнительных доходов государственного бюджета Украины на 2024 год. Речь идет о комплексе мер по увеличению поступлений от военных, акцизных сборов и введении ежемесячной уплаты авансовых взносов по налогу на прибыль предприятиями, осуществляющими деятельность по розничной торговле горючим", - отметил Медведчук.
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Глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев 8 марта сообщил, что правительство готовит "комплекс предложений" по увеличению поступлений в госбюджет страны на 44 миллиарда гривен (более 1,2 миллиарда долларов) за счет повышения налогов и сборов для предпринимателей и бизнеса. Ранее он отмечал, что с начала военных действий госдолг страны увеличился в два раза, а в валютном эквиваленте - на 55%, или на 51,6 миллиарда долларов. Он также отмечал, что украинский госбюджет критически зависим от внешней помощи союзников.
Министр юстиции Украины Денис Малюська в начале марта заявлял, что, по подсчету украинских властей, к 2025 году им не будет хватать средств на финансирование невоенных нужд.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВиктор МедведчукВладимир ЗеленскийЭкономика
 
 
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