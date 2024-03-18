Оплачивать военные расходы Украины придется ее жителям, заявил Медведчук
Медведчук: за продолжение конфликта придется платить рядовым жителям Украины
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкОппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук
Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. Архивное фото
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский сделал экономику Украины полностью зависимой от помощи Запада, оплачивать военные расходы придется жителям страны, написал оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в статье, опубликованной на сайте "Смотрим".
"За продолжение войны Зеленского и Запада против России дополнительно из собственных карманов заплатят мелкий бизнес и рядовые граждане страны. Оставшиеся 6 миллионов работающих уже вынуждены обеспечивать более 10,5 миллиона пенсионеров. И будет еще хуже, ведь Украина при Зеленском все больше погрязла в кредитах и долгах. Сегодня ее проще списать со счетов, как банкрота, поскольку денег на восстановление у "союзников" нет", - говорится в статье.
По его словам, Зеленский "полностью посадил экономику страны на западные подачки", жизнь и будущее Украины напрямую зависит от решений и настроений в палате представителей США. Медведчук отметил, что объем внешних поступлений в бюджет Украины с начала года более чем в шесть раз ниже установленных бюджетных потребностей Украины. Кроме того, из-за блокады со стороны польских фермеров на украинско-польской границе отчисления от таможенных сборов ниже запланированных.
"В условиях бюджетного коллапса и экономической международной изоляции Зеленский идет на беспрецедентное и примитивное повышение налоговых ставок и введение новых. С подачи Зеленского министерство финансов Украины объявило мобилизацию дополнительных доходов государственного бюджета Украины на 2024 год. Речь идет о комплексе мер по увеличению поступлений от военных, акцизных сборов и введении ежемесячной уплаты авансовых взносов по налогу на прибыль предприятиями, осуществляющими деятельность по розничной торговле горючим", - отметил Медведчук.
Глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев 8 марта сообщил, что правительство готовит "комплекс предложений" по увеличению поступлений в госбюджет страны на 44 миллиарда гривен (более 1,2 миллиарда долларов) за счет повышения налогов и сборов для предпринимателей и бизнеса. Ранее он отмечал, что с начала военных действий госдолг страны увеличился в два раза, а в валютном эквиваленте - на 55%, или на 51,6 миллиарда долларов. Он также отмечал, что украинский госбюджет критически зависим от внешней помощи союзников.
Министр юстиции Украины Денис Малюська в начале марта заявлял, что, по подсчету украинских властей, к 2025 году им не будет хватать средств на финансирование невоенных нужд.