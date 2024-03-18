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"Прощаются с родителями": украинки пошли на отчаянный шаг - РИА Новости, 18.03.2024
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05:16 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/ukraina-1933887630.html
"Прощаются с родителями": украинки пошли на отчаянный шаг
"Прощаются с родителями": украинки пошли на отчаянный шаг - РИА Новости, 18.03.2024
"Прощаются с родителями": украинки пошли на отчаянный шаг
Украинки начали вывозить своих сыновей подросткового возраста за границу, заявил в своем Facebook* киевский аналитик и экономист Алексей Кущ. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T05:16
2024-03-18T05:16
в мире
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россия
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Украинки начали вывозить своих сыновей подросткового возраста за границу, заявил в своем Facebook* киевский аналитик и экономист Алексей Кущ."Новый формат миграции с Украины и пример жертвенности украинских матерей — выезд за границу с 15-16-летними сыновьями", — написал Кущ.По его словам, эти украинки заранее, "где-то за год", планируют "вынужденное" путешествие, выбирая страну, изучая язык, подбирая там работу, жилье и место для обучения детей."Собирают деньги, завершают все дела дома, прощаются с пожилыми родителями: дай Бог когда-нибудь увидимся &lt;…&gt; И отправляются за границу, где их ждет преимущественно низкоквалифицированный, тяжелый труд, иногда на нескольких работах...", — посетовал аналитик.При этом он добавил, что многие из этих женщин имеют высшее образование.На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запретили.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231117/ukraina-1910030044.html
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в мире, украина, россия, алексей кущ
В мире, Украина, Россия, Алексей Кущ
"Прощаются с родителями": украинки пошли на отчаянный шаг

Аналитик Кущ: украинки начали вывозить сыновей за границу

© AP Photo / Frank AugsteinДевушка во время празднования дня независимости Украины в Великобритании
Девушка во время празднования дня независимости Украины в Великобритании - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© AP Photo / Frank Augstein
Девушка во время празднования дня независимости Украины в Великобритании. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Украинки начали вывозить своих сыновей подросткового возраста за границу, заявил в своем Facebook* киевский аналитик и экономист Алексей Кущ.
"Новый формат миграции с Украины и пример жертвенности украинских матерей — выезд за границу с 15-16-летними сыновьями", — написал Кущ.
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По его словам, эти украинки заранее, "где-то за год", планируют "вынужденное" путешествие, выбирая страну, изучая язык, подбирая там работу, жилье и место для обучения детей.
"Собирают деньги, завершают все дела дома, прощаются с пожилыми родителями: дай Бог когда-нибудь увидимся <…> И отправляются за границу, где их ждет преимущественно низкоквалифицированный, тяжелый труд, иногда на нескольких работах...", — посетовал аналитик.
При этом он добавил, что многие из этих женщин имеют высшее образование.
На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запретили.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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