https://ria.ru/20240318/ukraina-1933887630.html
"Прощаются с родителями": украинки пошли на отчаянный шаг
"Прощаются с родителями": украинки пошли на отчаянный шаг - РИА Новости, 18.03.2024
"Прощаются с родителями": украинки пошли на отчаянный шаг
Украинки начали вывозить своих сыновей подросткового возраста за границу, заявил в своем Facebook* киевский аналитик и экономист Алексей Кущ. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T05:16
2024-03-18T05:16
2024-03-18T05:16
в мире
украина
россия
алексей кущ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1e/1868819714_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fb31a628c88440d178bcb17eb10adb1e.jpg
МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Украинки начали вывозить своих сыновей подросткового возраста за границу, заявил в своем Facebook* киевский аналитик и экономист Алексей Кущ."Новый формат миграции с Украины и пример жертвенности украинских матерей — выезд за границу с 15-16-летними сыновьями", — написал Кущ.По его словам, эти украинки заранее, "где-то за год", планируют "вынужденное" путешествие, выбирая страну, изучая язык, подбирая там работу, жилье и место для обучения детей."Собирают деньги, завершают все дела дома, прощаются с пожилыми родителями: дай Бог когда-нибудь увидимся <…> И отправляются за границу, где их ждет преимущественно низкоквалифицированный, тяжелый труд, иногда на нескольких работах...", — посетовал аналитик.При этом он добавил, что многие из этих женщин имеют высшее образование.На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запретили.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231117/ukraina-1910030044.html
https://ria.ru/20231016/azarov-1902993258.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1e/1868819714_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_c930286d9de8e6cb28a6fb66cf05588f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, алексей кущ
В мире, Украина, Россия, Алексей Кущ
"Прощаются с родителями": украинки пошли на отчаянный шаг
Аналитик Кущ: украинки начали вывозить сыновей за границу
МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Украинки начали вывозить своих сыновей подросткового возраста за границу, заявил в своем Facebook* киевский аналитик и экономист Алексей Кущ.
"Новый формат миграции с Украины
и пример жертвенности украинских матерей — выезд за границу с 15-16-летними сыновьями", — написал Кущ.
СМИ рассказали о массовом отъезде украинских беженцев из Польши
По его словам, эти украинки заранее, "где-то за год", планируют "вынужденное" путешествие, выбирая страну, изучая язык, подбирая там работу, жилье и место для обучения детей.
"Собирают деньги, завершают все дела дома, прощаются с пожилыми родителями: дай Бог когда-нибудь увидимся <…> И отправляются за границу, где их ждет преимущественно низкоквалифицированный, тяжелый труд, иногда на нескольких работах...", — посетовал аналитик.
При этом он добавил, что многие из этих женщин имеют высшее образование.
На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запретили.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская. Украину массово покидают даже призывники с "белыми билетами", заявил Азаров