https://ria.ru/20240318/ukraina-1933887630.html

"Прощаются с родителями": украинки пошли на отчаянный шаг

"Прощаются с родителями": украинки пошли на отчаянный шаг - РИА Новости, 18.03.2024

"Прощаются с родителями": украинки пошли на отчаянный шаг

Украинки начали вывозить своих сыновей подросткового возраста за границу, заявил в своем Facebook* киевский аналитик и экономист Алексей Кущ. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T05:16

2024-03-18T05:16

2024-03-18T05:16

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алексей кущ

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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Украинки начали вывозить своих сыновей подросткового возраста за границу, заявил в своем Facebook* киевский аналитик и экономист Алексей Кущ."Новый формат миграции с Украины и пример жертвенности украинских матерей — выезд за границу с 15-16-летними сыновьями", — написал Кущ.По его словам, эти украинки заранее, "где-то за год", планируют "вынужденное" путешествие, выбирая страну, изучая язык, подбирая там работу, жилье и место для обучения детей."Собирают деньги, завершают все дела дома, прощаются с пожилыми родителями: дай Бог когда-нибудь увидимся <…> И отправляются за границу, где их ждет преимущественно низкоквалифицированный, тяжелый труд, иногда на нескольких работах...", — посетовал аналитик.При этом он добавил, что многие из этих женщин имеют высшее образование.На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запретили.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231117/ukraina-1910030044.html

https://ria.ru/20231016/azarov-1902993258.html

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в мире, украина, россия, алексей кущ