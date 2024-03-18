https://ria.ru/20240318/ukraina-1933877095.html
На Украине заявили, что не планируют продлевать контракт с "Газпромом"
На Украине заявили, что не планируют продлевать контракт с "Газпромом" - РИА Новости, 18.03.2024
На Украине заявили, что не планируют продлевать контракт с "Газпромом"
Власти Украины не планируют продлевать контракт на транзит газа с российской компанией "Газпром" после 31 декабря 2024 года, заявил украинский министр... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T03:01
2024-03-18T03:01
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Власти Украины не планируют продлевать контракт на транзит газа с российской компанией "Газпром" после 31 декабря 2024 года, заявил украинский министр энергетики Герман Галущенко."Я могу подтвердить, что мы не планируем заключать никакие дополнительные соглашения или пролонгировать действие этого соглашения", — сказал он в эфире Национального телемарафона "Единые новости". Соответствующее заявление опубликовано на сайте кабинета министров Украины.Министр заявил, что в 2023 году был проведен стресс-тест украинской газотранспортной системы и подземных газовых хранилищ, доказавший, что система может функционировать без транзита газа. Галущенко добавил, что Украина также активно усиливает свою энергетическую безопасность и независимость, в частности за счет "наращивания внутренней газодобычи".В мае 2022 года Украина прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход – ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен.При этом транзитный договор "Газпрома" и Украины предполагает, что гарантированный ежесуточный объем прокачки (с обеих сторон) с 2021 года составляет 109,6 миллиона кубометров.Вице-премьер РФ Александр Новак ранее заявлял, что Россия готова обсуждать поставки газа в Европу транзитом через Украину и по другим маршрутам, но пока такого желания от другой стороны не видит.
https://ria.ru/20240313/gagauziya-1932669306.html
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украина, европа, герман галущенко, газпром, луганская народная республика
Украина, Европа, Герман Галущенко, Газпром, Луганская Народная Республика
На Украине заявили, что не планируют продлевать контракт с "Газпромом"
Минэнерго Украины не намерено продлевать контракт с "Газпромом" на транзит газа
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Власти Украины не планируют продлевать контракт на транзит газа с российской компанией "Газпром" после 31 декабря 2024 года, заявил украинский министр энергетики Герман Галущенко.
«
"Я могу подтвердить, что мы не планируем заключать никакие дополнительные соглашения или пролонгировать действие этого соглашения", — сказал он в эфире Национального телемарафона "Единые новости". Соответствующее заявление опубликовано на сайте кабинета министров Украины.
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Министр заявил, что в 2023 году был проведен стресс-тест украинской газотранспортной системы и подземных газовых хранилищ, доказавший, что система может функционировать без транзита газа. Галущенко добавил, что Украина также активно усиливает свою энергетическую безопасность и независимость, в частности за счет "наращивания внутренней газодобычи".
В мае 2022 года Украина прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход – ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен.
При этом транзитный договор "Газпрома" и Украины предполагает, что гарантированный ежесуточный объем прокачки (с обеих сторон) с 2021 года составляет 109,6 миллиона кубометров.
Вице-премьер РФ Александр Новак ранее заявлял, что Россия готова обсуждать поставки газа в Европу транзитом через Украину и по другим маршрутам, но пока такого желания от другой стороны не видит.
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