https://ria.ru/20240318/uik-1933961941.html

На всех УИК признали результаты голосования, заявила Памфилова

На всех УИК признали результаты голосования, заявила Памфилова - РИА Новости, 18.03.2024

На всех УИК признали результаты голосования, заявила Памфилова

Ни на одном УИК нет случаев признания итогов голосования на выборах президента РФ недействительными, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T12:08

2024-03-18T12:08

2024-03-18T12:08

выборы президента россии — 2024

цик рф

элла памфилова

россия

политика

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Ни на одном УИК нет случаев признания итогов голосования на выборах президента РФ недействительными, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. "Нет информации из избирательных комиссий о случаях признания итогов голосования на том или ином участке недействительными", - сказала Памфилова на брифинге в ЦИК. Глава ЦИК РФ добавила, что это тоже беспрецедентный случай. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

цик рф, элла памфилова, россия, политика