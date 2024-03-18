На всех УИК признали результаты голосования, заявила Памфилова
Памфилова: случаев признания итогов голосования недействительными нет на УИК
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЧлены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани
Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Ни на одном УИК нет случаев признания итогов голосования на выборах президента РФ недействительными, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
"Нет информации из избирательных комиссий о случаях признания итогов голосования на том или ином участке недействительными", - сказала Памфилова на брифинге в ЦИК.
Глава ЦИК РФ добавила, что это тоже беспрецедентный случай.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.