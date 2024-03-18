ВС России ударили по месту совещания командиров ВСУ и СБУ
Минобороны сообщило об ударе ВС России по месту совещания командиров ВСУ и СБУ
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы ВС России в зоне проведения спецоперации
Артиллеристы ВС России в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Российские военные ударили по месту совещания командиров ВСУ и Службы безопасности Украины, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации.
"Нанесен удар по месту проведения совещания представителей командного состава СБУ и ВСУ", — говорится в публикации.
Всего за сутки Вооруженные силы России открыли огонь по живой силе и технике противника в 137 районах.
Новая вылазка диверсантов
Армия также пресекла попытку прорыва украинской ДРГ в Белгородскую область в районе населенного пункта Козинка.
Кроме того, ВС России нанесли удары по живой силе и технике ВСУ и "Русского добровольческого корпуса"* в Сумской и Харьковской областях.
Противник потерял до 150 военнослужащих и боевиков убитыми и ранеными, два танка, три автомобиля и РСЗО Vampire чешского производства.
Ситуация на фронтах
Центральная группировка войск улучшила положение по переднему краю на Авдеевском направлении и отразила семь атак и контратак штурмовых групп ВСУ.
Бойцы уничтожили за сутки до 295 украинских военных, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, девять автомобилей и гаубицу FH-70 производства Великобритании.
Южная группировка войск продвинулась на Донецком направлении и отбила атаку противника возле Красногоровки в ДНР. Киев потерял до 380 военных, две боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США и четыре автомобиля.
Кроме того, Восточная группировка войск заняла более выгодные рубежи на Южнодонецком направлении, уничтожив за сутки свыше 130 украинских военнослужащих, танк, два бронетранспортера и четыре автомобиля.
*Запрещенная в России террористическая организация.