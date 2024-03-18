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ВС России ударили по месту совещания командиров ВСУ и СБУ - РИА Новости, 18.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:08 18.03.2024 (обновлено: 18:02 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/udar-1934005087.html
ВС России ударили по месту совещания командиров ВСУ и СБУ
ВС России ударили по месту совещания командиров ВСУ и СБУ - РИА Новости, 18.03.2024
ВС России ударили по месту совещания командиров ВСУ и СБУ
Российские военные ударили по месту совещания командиров ВСУ и Службы безопасности Украины, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T14:08
2024-03-18T18:02
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
вооруженные силы рф
белгородская область
украина
россия
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Российские военные ударили по месту совещания командиров ВСУ и Службы безопасности Украины, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации."Нанесен удар по месту проведения совещания представителей командного состава СБУ и ВСУ", — говорится в публикации.Всего за сутки Вооруженные силы России открыли огонь по живой силе и технике противника в 137 районах.Новая вылазка диверсантовАрмия также пресекла попытку прорыва украинской ДРГ в Белгородскую область в районе населенного пункта Козинка.Кроме того, ВС России нанесли удары по живой силе и технике ВСУ и "Русского добровольческого корпуса"* в Сумской и Харьковской областях.Противник потерял до 150 военнослужащих и боевиков убитыми и ранеными, два танка, три автомобиля и РСЗО Vampire чешского производства.Ситуация на фронтахЦентральная группировка войск улучшила положение по переднему краю на Авдеевском направлении и отразила семь атак и контратак штурмовых групп ВСУ.Бойцы уничтожили за сутки до 295 украинских военных, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, девять автомобилей и гаубицу FH-70 производства Великобритании.Южная группировка войск продвинулась на Донецком направлении и отбила атаку противника возле Красногоровки в ДНР. Киев потерял до 380 военных, две боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США и четыре автомобиля.Кроме того, Восточная группировка войск заняла более выгодные рубежи на Южнодонецком направлении, уничтожив за сутки свыше 130 украинских военнослужащих, танк, два бронетранспортера и четыре автомобиля.*Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20240306/svo-1931216937.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, служба безопасности украины, вооруженные силы рф, белгородская область, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы РФ, Белгородская область, Украина, Россия
ВС России ударили по месту совещания командиров ВСУ и СБУ

Минобороны сообщило об ударе ВС России по месту совещания командиров ВСУ и СБУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы ВС России в зоне проведения спецоперации
Артиллеристы ВС России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Артиллеристы ВС России в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Российские военные ударили по месту совещания командиров ВСУ и Службы безопасности Украины, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации.
"Нанесен удар по месту проведения совещания представителей командного состава СБУ и ВСУ", — говорится в публикации.
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Всего за сутки Вооруженные силы России открыли огонь по живой силе и технике противника в 137 районах.

Новая вылазка диверсантов

Армия также пресекла попытку прорыва украинской ДРГ в Белгородскую область в районе населенного пункта Козинка.
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Кроме того, ВС России нанесли удары по живой силе и технике ВСУ и "Русского добровольческого корпуса"* в Сумской и Харьковской областях.
Противник потерял до 150 военнослужащих и боевиков убитыми и ранеными, два танка, три автомобиля и РСЗО Vampire чешского производства.
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Ситуация на фронтах

Центральная группировка войск улучшила положение по переднему краю на Авдеевском направлении и отразила семь атак и контратак штурмовых групп ВСУ.
Бойцы уничтожили за сутки до 295 украинских военных, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, девять автомобилей и гаубицу FH-70 производства Великобритании.
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Южная группировка войск продвинулась на Донецком направлении и отбила атаку противника возле Красногоровки в ДНР. Киев потерял до 380 военных, две боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США и четыре автомобиля.
Кроме того, Восточная группировка войск заняла более выгодные рубежи на Южнодонецком направлении, уничтожив за сутки свыше 130 украинских военнослужащих, танк, два бронетранспортера и четыре автомобиля.
*Запрещенная в России террористическая организация.
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Десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ к северо-западу от Артемовска
Вчера, 05:15
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныСлужба безопасности УкраиныВооруженные силы РФБелгородская областьУкраинаРоссия
 
 
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