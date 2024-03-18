https://ria.ru/20240318/udar-1934005087.html

ВС России ударили по месту совещания командиров ВСУ и СБУ

ВС России ударили по месту совещания командиров ВСУ и СБУ - РИА Новости, 18.03.2024

ВС России ударили по месту совещания командиров ВСУ и СБУ

Российские военные ударили по месту совещания командиров ВСУ и Службы безопасности Украины, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T14:08

2024-03-18T14:08

2024-03-18T18:02

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Российские военные ударили по месту совещания командиров ВСУ и Службы безопасности Украины, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации."Нанесен удар по месту проведения совещания представителей командного состава СБУ и ВСУ", — говорится в публикации.Всего за сутки Вооруженные силы России открыли огонь по живой силе и технике противника в 137 районах.Новая вылазка диверсантовАрмия также пресекла попытку прорыва украинской ДРГ в Белгородскую область в районе населенного пункта Козинка.Кроме того, ВС России нанесли удары по живой силе и технике ВСУ и "Русского добровольческого корпуса"* в Сумской и Харьковской областях.Противник потерял до 150 военнослужащих и боевиков убитыми и ранеными, два танка, три автомобиля и РСЗО Vampire чешского производства.Ситуация на фронтахЦентральная группировка войск улучшила положение по переднему краю на Авдеевском направлении и отразила семь атак и контратак штурмовых групп ВСУ.Бойцы уничтожили за сутки до 295 украинских военных, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, девять автомобилей и гаубицу FH-70 производства Великобритании.Южная группировка войск продвинулась на Донецком направлении и отбила атаку противника возле Красногоровки в ДНР. Киев потерял до 380 военных, две боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США и четыре автомобиля.Кроме того, Восточная группировка войск заняла более выгодные рубежи на Южнодонецком направлении, уничтожив за сутки свыше 130 украинских военнослужащих, танк, два бронетранспортера и четыре автомобиля.*Запрещенная в России террористическая организация.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

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