https://ria.ru/20240318/udar-1933913844.html

"Сокрушила". В США раскрыли, какой удар Россия нанесла НАТО на Украине

"Сокрушила". В США раскрыли, какой удар Россия нанесла НАТО на Украине - РИА Новости, 18.03.2024

"Сокрушила". В США раскрыли, какой удар Россия нанесла НАТО на Украине

Российские военные сокрушают ВСУ, которые обучались у специалистов Североатлантического альянса, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T09:53

2024-03-18T09:53

2024-03-18T13:02

украина

сша

донбасс

владимир путин

джон кирби

вооруженные силы украины

нато

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Российские военные сокрушают ВСУ, которые обучались у специалистов Североатлантического альянса, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Российские военные сражаются с армией, обученной НАТО. И сокрушают ее", — указал эксперт.По его словам, Североатлантический альянс верил, что ВСУ, тренированные его же инструкторами и снабженные его же вооружением, смогут противостоять российским силам, а затем оттеснить их дальше на восток, но этого не произошло.Джонсон подчеркнул, что вооружение стран НАТО довольно низкого качества, в то время как российские аналоги наносят существенный ущерб украинцам на поле боя.Накануне координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби в эфире АВС заявил об отступлении ВСУ в Донбассе из-за нехватки боеприпасов.В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Президент России Владимир Путин ранее неоднократно отмечал, что Запад должен прекратить поставлять оружие Украине, если он действительно хочет приблизить окончание конфликта.

https://ria.ru/20240317/ukraina-1933690153.html

https://ria.ru/20240317/predlozhenie-1933744650.html

украина

сша

донбасс

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украина, сша, донбасс, владимир путин, джон кирби, вооруженные силы украины, нато, центральное разведывательное управление (цру), в мире, политика