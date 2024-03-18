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"Сокрушила". В США раскрыли, какой удар Россия нанесла НАТО на Украине - РИА Новости, 18.03.2024
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09:53 18.03.2024 (обновлено: 13:02 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/udar-1933913844.html
"Сокрушила". В США раскрыли, какой удар Россия нанесла НАТО на Украине
"Сокрушила". В США раскрыли, какой удар Россия нанесла НАТО на Украине - РИА Новости, 18.03.2024
"Сокрушила". В США раскрыли, какой удар Россия нанесла НАТО на Украине
Российские военные сокрушают ВСУ, которые обучались у специалистов Североатлантического альянса, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T09:53
2024-03-18T13:02
украина
сша
донбасс
владимир путин
джон кирби
вооруженные силы украины
нато
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Российские военные сокрушают ВСУ, которые обучались у специалистов Североатлантического альянса, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.&quot;Российские военные сражаются с армией, обученной НАТО. И сокрушают ее&quot;, — указал эксперт.По его словам, Североатлантический альянс верил, что ВСУ, тренированные его же инструкторами и снабженные его же вооружением, смогут противостоять российским силам, а затем оттеснить их дальше на восток, но этого не произошло.Джонсон подчеркнул, что вооружение стран НАТО довольно низкого качества, в то время как российские аналоги наносят существенный ущерб украинцам на поле боя.Накануне координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби в эфире АВС заявил об отступлении ВСУ в Донбассе из-за нехватки боеприпасов.В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Президент России Владимир Путин ранее неоднократно отмечал, что Запад должен прекратить поставлять оружие Украине, если он действительно хочет приблизить окончание конфликта.
https://ria.ru/20240317/ukraina-1933690153.html
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украина, сша, донбасс, владимир путин, джон кирби, вооруженные силы украины, нато, центральное разведывательное управление (цру), в мире, политика
Украина, США, Донбасс, Владимир Путин, Джон Кирби, Вооруженные силы Украины, НАТО, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), В мире, Политика
"Сокрушила". В США раскрыли, какой удар Россия нанесла НАТО на Украине

Экс-агент ЦРУ Джонсон: ВС России сокрушают ВСУ, которые обучались у НАТО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ "Акация" Центрального военного округа по позициям ВСУ
Боевая работа САУ Акация Центрального военного округа по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа САУ "Акация" Центрального военного округа по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Российские военные сокрушают ВСУ, которые обучались у специалистов Североатлантического альянса, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
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"Российские военные сражаются с армией, обученной НАТО. И сокрушают ее", — указал эксперт.

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По его словам, Североатлантический альянс верил, что ВСУ, тренированные его же инструкторами и снабженные его же вооружением, смогут противостоять российским силам, а затем оттеснить их дальше на восток, но этого не произошло.
Джонсон подчеркнул, что вооружение стран НАТО довольно низкого качества, в то время как российские аналоги наносят существенный ущерб украинцам на поле боя.
Накануне координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби в эфире АВС заявил об отступлении ВСУ в Донбассе из-за нехватки боеприпасов.
В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Президент России Владимир Путин ранее неоднократно отмечал, что Запад должен прекратить поставлять оружие Украине, если он действительно хочет приблизить окончание конфликта.
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УкраинаСШАДонбассВладимир ПутинДжон КирбиВооруженные силы УкраиныНАТОЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)В миреПолитика
 
 
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